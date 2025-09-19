Параболическая система PriceChannel - страница 2

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newdigital:

Привет +raden.batman,

Я объяснил в первом посте, что я отправил этот индикатор (версия для MT5) в кодовую базу. Как только он будет проверен (просто финальная стадия - проверка), так я дам ссылку на скачивание.
потому что удобнее использовать CodeBase, чем загружать его сюда, чтобы забыть на следующий день (особенно если тема будет большой)|.
если индикатор не будет одобрен CodeBase, то я выложу его здесь завтра вместе с версией для MT4.

Большое спасибо.

Мы будем ждать вашей лучшей кодовой базы.

Искренне,

raden.batman@gmail.com

 

Это обновленное изложение оригинальной ручной торговой системы (см. первую страницу этой темы):

Файлы:
prace_signal_sar_2712_1.zip  13 kb
 

Кстати - я не люблю торговать в конце декабря - рынок волатилен, так как большинство "крупных игроков" не в рынке...
Та же ситуация в начале января, да и летом тоже.
И мне жаль, но пятница - не лучшее время для торговли из-за новостных событий на Форекс.
То же самое с понедельником - откуда мы можем знать, что свеча понедельника продолжит тренд пятницы? Никто не знает...

Итак, когда торговать ...

 
newdigital:

Да! Это то, о чем я говорю:

Это параболическая система PriceChannel, прочитайте первую страницу этой темы.

чёрт возьми, сэр

Я не могу использовать mt5, так что, пожалуйста, мне нужен индикатор mt4, спасибо.

 

Обновлено утверждение для системы PriceChannel Parabolic (об этой системе - читайте первую страницу этой темы).





Файлы:
pricechannel_ultra_2812.zip  13 kb
 
lionofgail:

чёрт возьми, сэр

Я не могу использовать mt5, поэтому пожалуйста, мне нужен индикатор mt4, спасибо.

Здравствуйте,lionofgail,

У меня есть этот индикатор для МТ4.
Этот индикатор создал мой друг - Igorad, это публичный индикатор.
Я просто попросил его закодировать дополнительную функцию - повторный вход.

Я собираюсь сделать повторный вход в CodeBase MT4 после того, как будет утверждена версия для MT5.
Таким образом, у всех нас будет это в Cosdebase (MT4 версия и MT5 версия также).

Кстати, я думаю - MT5 версия этого индикатора скоро будет опубликована в MT5 Codebase.
MT5 версия этого индикатора более хороша, так как эта версия имеет оповещения (оповещение по электронной почте, звуковое оповещение и многое другое).

Почему я пытаюсь загрузить его в CodeBase?
Ну... насколько я знаю - Metaquotes реализует следующую возможность: у нас будет возможность загружать шаблоны и профили только из Metatrader (пока что - у нас есть возможность загружать индикаторы/скрипты и другие инструменты из Metatrader только из Storage). Так что это будет очень удобно - использовать только Metatrader для загрузки всего.

Вот почему я хочу быть в

 

Ну.
Скоро "Счастливый Новый Год", вы знаете это? :)

Это небольшая программа (прилагается в zip архиве), которую я скачал с торгового форума onix (спасибо пользователю 85747280).
Это елочка на рабочем столе - анимированная, ее можно переместить куда угодно, хоть на график метатрейдера :) или закрыть.
Не требует установки на компьютер. Вирусов нет (я проверял).
Просто попробуйте и вы увидите.


Файлы:
chx_tree.zip  859 kb
 

Здравствуйте, newdigital!

Отличные результаты!!! Я хотел бы спросить вас - как вы знаете, когда покупать, а когда продавать?

 
TAL1983:

Здравствуйте, newdigital!

Отличные результаты!!! Я хотел бы спросить вас - как вы узнаете, когда покупать, а когда продавать?

Параболик - хороший фильтр с настройками 0.002/0.2
Кроме того, RSI - я использую его как простой осциллятор в следовании за трендом.
Поэтому, когда я вижу красную точку (основная сделка на продажу) или красную стрелку (повторный вход - означает: дополнительный ордер на продажу), я ищу параболик и RSI.

Кстати, я планирую открыть новую тему об оценке состояния рынка на основе стандартных индикаторов в Metatrader 5. Она может быть интересна тем, кто торгует на таймфреймах от M1 до H1.
Это будет ответ на ваш вопрос

"Как мы можем узнать будущее направление",
и
"должны ли мы полностью верить стрелкам/точкам индикаторов, говорящим нам об открытии покупки или продажи".

Я только что начал что-то подобное здесь, так что это будет отдельная тема на эту тему.

 
Выглядит как хорошая система. Как вы думаете, когда индис будет готов для использования на MT4? Не могу дождаться, чтобы начать торговать с этой системой! Также у вас есть советник?
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