Параболическая система PriceChannel - страница 2
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Привет +raden.batman,
Я объяснил в первом посте, что я отправил этот индикатор (версия для MT5) в кодовую базу. Как только он будет проверен (просто финальная стадия - проверка), так я дам ссылку на скачивание.
потому что удобнее использовать CodeBase, чем загружать его сюда, чтобы забыть на следующий день (особенно если тема будет большой)|.
если индикатор не будет одобрен CodeBase, то я выложу его здесь завтра вместе с версией для MT4.
Большое спасибо.
Мы будем ждать вашей лучшей кодовой базы.
Искренне,
raden.batman@gmail.com
Это обновленное изложение оригинальной ручной торговой системы (см. первую страницу этой темы):
Кстати - я не люблю торговать в конце декабря - рынок волатилен, так как большинство "крупных игроков" не в рынке...
Та же ситуация в начале января, да и летом тоже.
И мне жаль, но пятница - не лучшее время для торговли из-за новостных событий на Форекс.
То же самое с понедельником - откуда мы можем знать, что свеча понедельника продолжит тренд пятницы? Никто не знает...
Итак, когда торговать ...
Да! Это то, о чем я говорю:
Это параболическая система PriceChannel, прочитайте первую страницу этой темы.
чёрт возьми, сэр
Я не могу использовать mt5, так что, пожалуйста, мне нужен индикатор mt4, спасибо.
Обновлено утверждение для системы PriceChannel Parabolic (об этой системе - читайте первую страницу этой темы).
чёрт возьми, сэр
Я не могу использовать mt5, поэтому пожалуйста, мне нужен индикатор mt4, спасибо.
Здравствуйте,lionofgail,
У меня есть этот индикатор для МТ4.
Этот индикатор создал мой друг - Igorad, это публичный индикатор.
Я просто попросил его закодировать дополнительную функцию - повторный вход.
Я собираюсь сделать повторный вход в CodeBase MT4 после того, как будет утверждена версия для MT5.
Таким образом, у всех нас будет это в Cosdebase (MT4 версия и MT5 версия также).
Кстати, я думаю - MT5 версия этого индикатора скоро будет опубликована в MT5 Codebase.
MT5 версия этого индикатора более хороша, так как эта версия имеет оповещения (оповещение по электронной почте, звуковое оповещение и многое другое).
Почему я пытаюсь загрузить его в CodeBase?
Ну... насколько я знаю - Metaquotes реализует следующую возможность: у нас будет возможность загружать шаблоны и профили только из Metatrader (пока что - у нас есть возможность загружать индикаторы/скрипты и другие инструменты из Metatrader только из Storage). Так что это будет очень удобно - использовать только Metatrader для загрузки всего.
Вот почему я хочу быть в
Ну.
Скоро "Счастливый Новый Год", вы знаете это? :)
Это небольшая программа (прилагается в zip архиве), которую я скачал с торгового форума onix (спасибо пользователю 85747280).
Это елочка на рабочем столе - анимированная, ее можно переместить куда угодно, хоть на график метатрейдера :) или закрыть.
Не требует установки на компьютер. Вирусов нет (я проверял).
Просто попробуйте и вы увидите.
Здравствуйте, newdigital!
Отличные результаты!!! Я хотел бы спросить вас - как вы знаете, когда покупать, а когда продавать?
Здравствуйте, newdigital!
Отличные результаты!!! Я хотел бы спросить вас - как вы узнаете, когда покупать, а когда продавать?
Параболик - хороший фильтр с настройками 0.002/0.2
Кроме того, RSI - я использую его как простой осциллятор в следовании за трендом.
Поэтому, когда я вижу красную точку (основная сделка на продажу) или красную стрелку (повторный вход - означает: дополнительный ордер на продажу), я ищу параболик и RSI.
Кстати, я планирую открыть новую тему об оценке состояния рынка на основе стандартных индикаторов в Metatrader 5. Она может быть интересна тем, кто торгует на таймфреймах от M1 до H1.
Это будет ответ на ваш вопрос
"Как мы можем узнать будущее направление",
и
"должны ли мы полностью верить стрелкам/точкам индикаторов, говорящим нам об открытии покупки или продажи".
Я только что начал что-то подобное здесь, так что это будет отдельная тема на эту тему.