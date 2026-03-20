Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 5
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В Теории Решения Изобретательских Задач есть раздел ИКР - идеальный конечный результат. Может Вы не представляете или не правильно представляете, как должен выглядеть конечный результат? Может в этом проблема? Может начнете "чистить рыбу не с головы, а с хвоста"?
(Давай на "ты", зачем "выкать" ?)
Да я вроде как ясно сказал...
Мне нужно выработать критерий "устойчивости". Вот проблема. Как определить и оценить "способность ТС сопротивляться небольшим изменениям" ?
Начинаю цепляться к словам.
1. С каких пор между 488 советниками и Торговой Системой можно поставить знак равенства? Я что-то пропустил?
2. Критерий "устойчивости" автомобиля на дороге и по бездорожью, ну да, важно. Так автомобиль же еще не создан, есть только руль и запаска.
Начинаю цепляться к словам.
1. С каких пор между 488 советниками и Торговой Системой можно поставить знак равенства? Я что-то пропустил?
2. Критерий "устойчивости" автомобиля на дороге и по бездорожью, ну да, важно. Так автомобиль же еще не создан, есть только руль и запаска.
1. Не понял.
В Лиге ТС 16х28 = 448 экспертов. Каждый из них - законченная ТС. Но, и все они вместе вполне могут считаться тоже Торговой Системой. Что не так ?
2. Ты предлагаешь создать автомобиль без расчета устойчивости ? Думаешь, хотя бы один производитель так делает ? Всегда сперва следует расчет. И лишь потом - готовое изделие. Вот, скажем, "красоту" линии баланса - мне вполне удалось оценить, и сейчас я четко могу сравнивать отдельные ТС по этому критерию. Но для выставления на торговлю этого оказалось мало. Слишком часто "ловятся статистические артефакты" - когда ТС случайно "попадает в струю", во время оптимизации находятся такие комбинации параметров, которые дают на истории прибыль, хотя малейшее изменение поведение рынка резко меняет поведение ТС. Вот, я пытаюсь разработать критерии и порядок оценки стабильности ТС - то есть способности "сопротивляться" небольшим изменениям рынка. Пока успехи в этом направлении очень скромные, приходится полагаться на интуицию. А она меня регулярно подводит.
Ситуация на текущий момент.
(Все ТС работают на демо-счете минимальным лотом).
Лучшие 20 ТС по балансу:
Чарт лучших 10 по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших 10 по качеству торговли:
Итак, четыре недели подряд по качеству торговли лидирует ТС пробоя канала с фиксированными ТП-СЛ (и безубытком, перевод в БУ работает для всех ТС) на GBPUSD. И с самого начала мониторинга эта ТС была в пятерке лидеров. За последнюю неделю она совершила четыре сделки, и немного прибавила в качестве торговли, которое по-прежнему исключительно высокое (напомню, качество торговли 100% считаем "хорошим","достойным","примером для подражания"; если ТС не получила ни одного убытка - качество оценить невозможно, считаем его нулевым).
На второе место вышла ТС пересечения цены и скользящей против тренда с фиксированными ТП-СЛ на EURCHF. Эта ТС только вторую неделю в рейтинге, за последнюю неделю совершила три сделки, значительно повысив качество торговли.Третье место занимает ТС пересечения цены и скользящей по тренду с фиксированными ТП-СЛ на EURUSD. Эта ТС давно в рейтинге, за последнюю неделю сделала три сделки, качество ее торговли очень высокое.
Вижу - за грааль взялись серьёзно. :D
Повторяю для всех вновь прибывших:
Цель Лиги ТС - это не создание Грааля.
Цель Лиги ТС - это создание "пула ТС", которые оттестированы на истории, и уже некоторое время показывают хорошую торговлю на демо.
Подчеркну - любая ТС имеет периоды прибыли и периоды убытка, причем, периоды убытка дольше, чем периоды прибыли. И главное, продолжительность этих периодов совершенно не зависит от сложности ТС. Любая, как самая простая, так и самая сложная ТС может в любой момент перестать показывать хорошие результаты, ухудшить качество торговли, и даже вылететь из рейтинга. Однако, без Лиги ТС у трейдера тут же возникает ступор - а что теперь делать, если ТС не работает ? Переоптимизировать ее ? Добавить "костылей" ? Пересмотреть условия ? А вдруг и дальше не будет работать ? Трейдер оказывается в самом начале пути.
С Лигой ТС - такого невозможно. Как только любая ТС показывает "контрольный выстрел" (такое недопустимое поведение, какого не было зарегистрированно на тестовом участке) - она тут же отправляется на переоптимизацию. Меня это, конечно, огорчает, но ступора не возникает - ведь в любой момент существует ряд ТС, которые по-прежнему оттестированы и показывают некоторое время хорошие результаты.
С Лигой ТС вопрос работы трейдера переносится от "что бы придумать, чтобы ТС работала" на вопрос "как выбрать из уже работающих ТС наиболее красивую и устойчивую". Вопрос с "красотой" уже давно решен. Остался вопрос с устойчивостью. Здесь успехи очень скромные.
Вижу - за грааль взялись серьёзно. :D
С таким подходом до "грааля" - как от Москвы и до Шанхая (пёхом или перебежками).
Перекладывание своей задачи на чужие плечи - не решение наболевшей и перезревшей проблемы...
С таким подходом до "грааля" - как от Москвы и до Шанхая (пёхом или перебежками).
Перекладывание своей задачи на чужие плечи - не решение наболевшей проблемы...
Не понял.
И в каком месте я "переложил свою задачу на чужие плечи" ? Слежу и переоптимизирую Лигу ТС я сам. Работа Лиги - совершенно прозрачна, более того, я ведь совершенно не скрываю принципов работы ТС, входящих в нее. Любой может взять тот же принцип, и получить примерно тоже самое. Прямо говорю про главную недоработку Лиги - вопрос отбора устойчивых ТС. Мои идеи по определению устойчивости - "висят в воздухе", не то, чтобы они показывают свою несостоятельность, однако, и в их правильности пока что убедиться я не могу.
Было время, когда мне не хватало вычислительных мощностей. Да, я предлагал мне помочь, и от всех своих обязательств - не отказываюсь по-прежнему. Больше никаких "чужих плечей" вроде как не было.
Не понял.
И в каком месте я "переложил свою задачу на чужие плечи" ? Работа Лиги ТС - совершенно прозрачна, более того, я ведь совершенно не скрываю принципов работы ТС, входящих в нее. Прямо говорю про главную недоработку Лиги - вопрос отбора устойчивых ТС. Мои идеи по определению устойчивости - "висят в воздухе", не то, чтобы они показывают свою несостоятельность, однако, и в их правильности пока что убедиться я не могу.
Было время, когда мне не хватало вычислительных мощностей. Да, я предлагал мне помочь, и от всех своих обязательств - не отказываюсь по-прежнему. Больше никаких "чужих плечей" вроде как не было.
448 участников Лиги - это ровно столько же ничем фактически не подкрепленных НАДЕЖД!
Вреда от беспочвенной Надежды на Форексе нисколько не меньше, чем от многих других всем известных "болячек".