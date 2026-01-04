Реальная тиковая история

Новый комментарий
 

Здравствуйте!

Может быть кто сталкивался и/или копал вопрос - интересуют брокеры/ДЦ с реально тиковой историей >= 2 года.

Из всех что искал сейчас пока нашел Альпари, есть реальные данные, проверенные/верифицированные по логам - 14 месяцев реальной тиковой истории без пропусков за какие либо временные отрезки, но хотелось бы больше, хотя бы года два.

Новый комментарий