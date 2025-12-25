Экономический календарь
Промышленное производство в Италии м/м (Italy Industrial Production m/m)
|Низкая
|-1.0%
|0.3%
|
2.7%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Объем промышленного производства м/м (Industrial Production m/m) в Италии отражает изменение в объеме товаров, произведенных промышленными предприятиями в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Индекс охватывает репрезентативную серию продукции, производимой обрабатывающей, горнодобывающей, энергетической и газовой промышленностью.
Данные для расчета индекса собираются каждый месяц путем опроса 4 600 компаний. Для оценки производства в отдельных специфичных областях дополнительно используется информация из статистических источников. Для расчета итогового общенационального индекса отдельным категориям товаров присваиваются веса.
Объем промышленного производства является одним из ключевых показателей итальянской экономики, поскольку он позволяет прогнозировать ВВП и другие экономические показатели.
Что касается интерпретации результатов при принятии решений в трейдинге, значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса евро, а значения ниже прогнозируемых — неблагоприятными.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Промышленное производство в Италии м/м (Italy Industrial Production m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress