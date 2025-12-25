Объем промышленного производства м/м (Industrial Production m/m) в Италии отражает изменение в объеме товаров, произведенных промышленными предприятиями в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Индекс охватывает репрезентативную серию продукции, производимой обрабатывающей, горнодобывающей, энергетической и газовой промышленностью.

Данные для расчета индекса собираются каждый месяц путем опроса 4 600 компаний. Для оценки производства в отдельных специфичных областях дополнительно используется информация из статистических источников. Для расчета итогового общенационального индекса отдельным категориям товаров присваиваются веса.

Объем промышленного производства является одним из ключевых показателей итальянской экономики, поскольку он позволяет прогнозировать ВВП и другие экономические показатели.

Что касается интерпретации результатов при принятии решений в трейдинге, значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса евро, а значения ниже прогнозируемых — неблагоприятными.

График последних значений: