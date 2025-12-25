КалендарьРазделы

Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе Италии от S&P Global (S&P Global Italy Construction Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Италия
EUR, Евро
Источник:
S&P Global
Сектор:
Бизнес
Низкая 48.2
50.7
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
48.2
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе Италии от Markit (Markit Construction PMI) характеризует уровень активности менеджеров по закупкам в строительной сфере.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одни из первых знают, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли. Выборка респондентов производится таким образом, чтобы охватить максимальное количество крупных предприятий по всей территории страны.

Расчет PMI основывается на данных ежемесячного опросника менеджеров более чем 200 строительных компаний Италии, вносящих наибольший вклад в отраслевую компоненту ВВП. Менеджеры характеризуют деловые и экономические условия, сложившиеся в строительном секторе страны. Они отвечают на вопросы о следующих аспектах своего бизнеса:

  • общая деловая активность;
  • активность в строительстве жилья;
  • активность в коммерческом строительстве;
  • активность в сфере инженерных проектов;
  • новые заказы;
  • занятость;
  • объем закупок;
  • скорость поставок от поставщиков;
  • входные цены;
  • работа с субподрядчиками (активность, доступность, ценовые ставки, качество работы);
  • прогноз активности в сфере строительства на краткосрочный период.

Респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. Расчет индекса включает поправку на сезонность и весовые коэффициенты опрошенных компаний. Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.

PMI – один из самых популярных индексов среди аналитиков. Он дает оперативную информацию, охватывающую весь строительный сектор страны. Его трактуют как опережающий индикатор активности в строительстве и инфляции в этом секторе. Рост строительного PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки евро.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
48.2
50.7
окт. 2025
50.7
49.8
сент. 2025
49.8
47.7
авг. 2025
47.7
48.3
июль 2025
48.3
50.2
июнь 2025
50.2
50.5
май 2025
50.5
50.1
апр. 2025
50.1
52.4
март 2025
52.4
48.2
февр. 2025
48.2
50.9
янв. 2025
50.9
51.2
дек. 2024
51.2
48.5
нояб. 2024
48.5
48.2
окт. 2024
48.2
47.8
сент. 2024
47.8
46.6
авг. 2024
46.6
45.0
июль 2024
45.0
46.0
июнь 2024
46.0
49.0
май 2024
49.0
48.5
апр. 2024
48.5
50.3
март 2024
50.3
50.3
февр. 2024
50.3
51.6
янв. 2024
51.6
55.2
дек. 2023
55.2
52.9
нояб. 2023
52.9
51.8
окт. 2023
51.8
49.8
сент. 2023
49.8
47.7
авг. 2023
47.7
48.0
июль 2023
48.0
48.6
июнь 2023
48.6
47.9
май 2023
47.9
49.0
апр. 2023
49.0
47.4
март 2023
47.4
48.9
февр. 2023
48.9
48.2
янв. 2023
48.2
47.0
дек. 2022
47.0
52.0
нояб. 2022
52.0
48.1
окт. 2022
48.1
46.7
сент. 2022
46.7
41.2
авг. 2022
41.2
46.2
июль 2022
46.2
50.4
июнь 2022
50.4
54.3
май 2022
54.3
59.0
апр. 2022
59.0
62.9
март 2022
62.9
68.5
февр. 2022
68.5
68.2
янв. 2022
68.2
65.5
дек. 2021
65.5
65.5
нояб. 2021
65.5
58.6
окт. 2021
58.6
56.6
