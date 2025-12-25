КалендарьРазделы

Композитный индекс менеджеров по закупкам Италии от S&P Global (S&P Global Italy Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Италия
EUR, Евро
Источник:
S&P Global
Сектор:
Бизнес
Низкая 53.8
53.1
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
53.8
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Компания IHS Markit ежемесячно выпускает Композитный индекс деловой активности Италии. Индекс рассчитывается на основе ежемесячных опросов менеджеров по снабжению и публикуется в виде сводного отчета об изменениях условий работы частных компаний производственного сектора и сферы услуг.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании.

Индекс PMI от Markit отражает данные только по частным компаниям страны. Менеджеры по снабжению заполняют опросник, в котором характеризуют основные параметры своей деятельности: уплаченные и полученные цены, занятость, уровень производства, количество новых заказов и т.д. Респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне.

На основе полученных ответов компания рассчитает подындексы, характеризующие занятость, инфляцию и другие важны показатели экономической активности.

Каждый ответ взвешен в зависимости от размера компании и ее вклада в общий объем производства или услуг того подсектора, к которому она принадлежит, таким образом наибольшее влияние на значение индекса имеют крупные компании.

Полученные значения корректируются с учетом сезонных колебаний. Значения выше 50 указывают на то, что большинство респондентов положительно характеризуют деловые условия на момент опроса, в то время как данные ниже 50 указывают на ухудшение деловых условий.

Индексы PMI — одни из самых популярных индикаторов среди аналитиков. Считается, что индикаторы отражают ранние признаки изменений в экономической ситуации Италии. Таким образом PMI — опережающий индикатор уровня производства и инфляции.

Рост индекса PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки евро.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
53.8
53.1
окт. 2025
53.1
51.7
сент. 2025
51.7
51.7
авг. 2025
51.7
51.5
июль 2025
51.5
51.1
июнь 2025
51.1
52.5
май 2025
52.5
52.1
апр. 2025
52.1
50.5
март 2025
50.5
51.9
февр. 2025
51.9
49.7
янв. 2025
49.7
49.7
дек. 2024
49.7
47.7
нояб. 2024
47.7
51.0
окт. 2024
51.0
49.7
сент. 2024
49.7
50.8
авг. 2024
50.8
50.3
июль 2024
50.3
51.3
июнь 2024
51.3
52.3
май 2024
52.3
52.6
апр. 2024
52.6
53.5
март 2024
53.5
51.1
февр. 2024
51.1
50.7
янв. 2024
50.7
48.6
дек. 2023
48.6
48.1
нояб. 2023
48.1
47.0
окт. 2023
47.0
49.2
сент. 2023
49.2
48.2
авг. 2023
48.2
48.9
июль 2023
48.9
49.7
июнь 2023
49.7
52.0
май 2023
52.0
55.3
апр. 2023
55.3
55.2
март 2023
55.2
52.2
февр. 2023
52.2
51.2
янв. 2023
51.2
49.6
дек. 2022
49.6
48.9
нояб. 2022
48.9
45.8
окт. 2022
45.8
47.6
сент. 2022
47.6
49.6
авг. 2022
49.6
47.7
июль 2022
47.7
51.3
июнь 2022
51.3
52.4
май 2022
52.4
54.5
апр. 2022
54.5
52.1
март 2022
52.1
53.6
февр. 2022
53.6
50.1
янв. 2022
50.1
54.7
дек. 2021
54.7
57.6
нояб. 2021
57.6
54.2
окт. 2021
54.2
56.6
12
