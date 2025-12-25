Компания IHS Markit ежемесячно выпускает Композитный индекс деловой активности Италии. Индекс рассчитывается на основе ежемесячных опросов менеджеров по снабжению и публикуется в виде сводного отчета об изменениях условий работы частных компаний производственного сектора и сферы услуг.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании.

Индекс PMI от Markit отражает данные только по частным компаниям страны. Менеджеры по снабжению заполняют опросник, в котором характеризуют основные параметры своей деятельности: уплаченные и полученные цены, занятость, уровень производства, количество новых заказов и т.д. Респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне.

На основе полученных ответов компания рассчитает подындексы, характеризующие занятость, инфляцию и другие важны показатели экономической активности.

Каждый ответ взвешен в зависимости от размера компании и ее вклада в общий объем производства или услуг того подсектора, к которому она принадлежит, таким образом наибольшее влияние на значение индекса имеют крупные компании.

Полученные значения корректируются с учетом сезонных колебаний. Значения выше 50 указывают на то, что большинство респондентов положительно характеризуют деловые условия на момент опроса, в то время как данные ниже 50 указывают на ухудшение деловых условий.

Индексы PMI — одни из самых популярных индикаторов среди аналитиков. Считается, что индикаторы отражают ранние признаки изменений в экономической ситуации Италии. Таким образом PMI — опережающий индикатор уровня производства и инфляции.

Рост индекса PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки евро.

График последних значений: