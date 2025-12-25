Индекс цен производителей г/г (Producer Price Index y/y) учитывает как стоимость производства промышленной продукции на внутреннем рынке, так и цены при продаже на внешних рынках и отражает изменение цен на самых первых этапах продаж (от производителей) за выбранный период времени.

ИЦП отражает процентное изменение значений цены. В годовом исчислении индикатор отражает изменение значений в текущем месяце по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году.

Индекс рассчитывается Национальным институтом статистики Италии ISTAT по принятым в Европе правилам расчета. При расчете индекса учитываются различные секторы промышленности страны в соответствии с классификацией ATECO 2002: добыча и транспортировка; производство; газовая и электроэнергетика; водоснабжение, канализация, утилизация отходов и восстановительные работы. Товарные позиции агрегируются в соответствии с иерархией структуры ATECO. Так они подразделяются на категории, классы, группы, подразделения и разделы, а также различаются между потребительскими товарами длительного и недлительного, средства производства, промежуточными товарами и энергией.

Для расчета индикатора учитываются цены EXW (франко-завод, цены на складе) за вычетом НДС на 1102 наименования продукции. Для сбора данных формируется выборка из 3667 компаний, которые ежемесячно предоставляют более 12600 единиц данных.

Элементам в расчете индекса присваиваются определенные веса в соответствии со стоимостью продаж на внутреннем рынке.

Значение индикатора ИПЦ выше ожидаемого можно рассматривать как благоприятное для курса евро.

