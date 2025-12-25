КалендарьРазделы

Индекс цен производителей в Италии г/г (Italy Producer Price Index (PPI) y/y)

Страна:
Италия
EUR, Евро
Источник:
Национальный институт статистики (National Institute of Statistics)
Сектор:
Цены
Низкая -0.2% 0.2%
0.1%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс цен производителей г/г (Producer Price Index y/y) учитывает как стоимость производства промышленной продукции на внутреннем рынке, так и цены при продаже на внешних рынках и отражает изменение цен на самых первых этапах продаж (от производителей) за выбранный период времени.

ИЦП отражает процентное изменение значений цены. В годовом исчислении индикатор отражает изменение значений в текущем месяце по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году.

Индекс рассчитывается Национальным институтом статистики Италии ISTAT по принятым в Европе правилам расчета. При расчете индекса учитываются различные секторы промышленности страны в соответствии с классификацией ATECO 2002: добыча и транспортировка; производство; газовая и электроэнергетика; водоснабжение, канализация, утилизация отходов и восстановительные работы. Товарные позиции агрегируются в соответствии с иерархией структуры ATECO. Так они подразделяются на категории, классы, группы, подразделения и разделы, а также различаются между потребительскими товарами длительного и недлительного, средства производства, промежуточными товарами и энергией.

Для расчета индикатора учитываются цены EXW (франко-завод, цены на складе) за вычетом НДС на 1102 наименования продукции. Для сбора данных формируется выборка из 3667 компаний, которые ежемесячно предоставляют более 12600 единиц данных.

Элементам в расчете индекса присваиваются определенные веса в соответствии со стоимостью продаж на внутреннем рынке.

Значение индикатора ИПЦ выше ожидаемого можно рассматривать как благоприятное для курса евро.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен производителей в Италии г/г (Italy Producer Price Index (PPI) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
-0.2%
0.2%
0.1%
окт. 2025
0.1%
2.0%
1.1%
сент. 2025
1.1%
-2.2%
0.2%
авг. 2025
0.2%
0.1%
1.6%
июль 2025
1.6%
4.3%
2.4%
июнь 2025
2.5%
-2.0%
1.7%
май 2025
1.7%
0.2%
2.6%
апр. 2025
2.6%
6.6%
3.9%
март 2025
3.9%
10.3%
6.2%
февр. 2025
6.2%
4.8%
4.4%
янв. 2025
4.4%
-1.8%
1.1%
дек. 2024
1.1%
-1.8%
-0.5%
нояб. 2024
-0.5%
-4.4%
-2.8%
окт. 2024
-2.8%
-0.9%
-2.0%
сент. 2024
-2.0%
1.3%
-0.8%
авг. 2024
-0.8%
2.0%
-1.1%
июль 2024
-1.1%
0.6%
-2.5%
июнь 2024
-2.5%
1.0%
-3.5%
май 2024
-1.5%
-4.8%
-1.4%
апр. 2024
-5.9%
-9.2%
-9.6%
март 2024
-9.6%
-7.1%
-10.8%
февр. 2024
-10.8%
-11.1%
-10.7%
янв. 2024
-10.7%
-15.5%
-16.0%
дек. 2023
-16.0%
-8.8%
-12.6%
нояб. 2023
-12.6%
-2.8%
-9.5%
окт. 2023
-9.5%
-8.5%
-14.1%
сент. 2023
-14.1%
-8.6%
-12.2%
авг. 2023
-12.2%
-7.6%
-10.2%
июль 2023
-10.2%
-11.5%
-5.5%
июнь 2023
-5.5%
-12.9%
-4.3%
май 2023
-4.3%
-9.4%
-1.5%
апр. 2023
-1.5%
-4.0%
3.7%
март 2023
3.8%
1.8%
9.6%
февр. 2023
9.6%
10.1%
11.1%
янв. 2023
11.1%
25.2%
31.7%
дек. 2022
31.7%
25.1%
29.4%
нояб. 2022
29.4%
23.7%
28.0%
окт. 2022
28.0%
44.6%
41.7%
сент. 2022
41.8%
44.2%
40.1%
авг. 2022
40.1%
38.6%
36.9%
июль 2022
36.9%
33.5%
34.1%
июнь 2022
34.1%
34.7%
34.6%
май 2022
34.6%
32.1%
35.3%
апр. 2022
35.3%
40.0%
36.9%
март 2022
36.9%
29.7%
32.8%
февр. 2022
32.8%
35.0%
32.9%
янв. 2022
32.9%
20.7%
22.6%
дек. 2021
22.6%
23.8%
22.2%
нояб. 2021
22.1%
22.1%
20.4%
окт. 2021
20.4%
15.0%
13.3%
1234
