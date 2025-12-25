Экономический календарь
Аукцион по размещению 7-летних облигаций BTP Италии (Italy 7-Year BTP Auction)
|Низкая
|3.00%
|
2.76%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
3.00%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Аукцион по размещению 7-летних облигаций BTP (7-Year BTP Auction) отражает среднюю доходность по казначейским облигациям Buoni del Tesoro Poliannuali со сроком погашения 7 лет. Срок погашения казначейских облигаций BTP может составлять три, пять, семь, десять и тридцать лет. Эмиссия ценных бумаг правительствами направлена на покрытие дефицита государственного бюджета, на погашение разницы между доходами в виде налогов и суммой, необходимой для рефинансирования долга, или накопление капитала. Доходность облигации BTP представляет собой доход, который получит инвестор, если будет держать ее в течение всего срока ее действия, до момента погашения. Все участники получают одинаковую доходность по максимальной принятой ставке. Аналитики внимательно следят за изменениями в доходности, поскольку она служат индикатором ситуации с госдолгом.
Многолетние облигации BTP — государственные ценные бумаги со сроком погашения не менее одного года, выпускаемые итальянским правительством. Они обращаются на рынке государственных ценных бумаг на суммы.
Данный индикатор относится к облигациям со сроком погашения 7 лет, имеющим ежегодные купоны, которые выплачиваются каждые шесть месяцев. Например, по BPT с годовым купоном 5%, купон в 2,5% выплачивается в первые пол года, а оставшийся купон — в конце остальных 6 месяцев со ставкой 2,5%. Таким образом доход по BTP определяется фиксированным полугодовым купоном и ценой погашения за вычетом цены размещения.
При погашении ценная бумага имеет номинальную стоимость, поэтому такая облигация считается ценной бумагой с гарантированным капиталом. Цена BTP рассчитывается на основе суммы приведенной стоимости отложенного аннуитета, при этом выплаты равны постоянной величине купона плюс текущая номинальная стоимость, получаемая при погашении.
Облигации BTP могут быть исключительно итальянскими или европейскими. В случае последних они индексируются к европейской инфляции, выраженной с помощью согласованного индекса потребительских цен HICP (IAPC), каждый месяц рассчитываемого Евростатом, в то время как итальянские индексируются к итальянской инфляции.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Аукцион по размещению 7-летних облигаций BTP Италии (Italy 7-Year BTP Auction)".
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress