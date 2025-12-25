Гармонизированный индекс потребительских цен м/м (HICP m/m) отражает изменение цен на потребительскую корзину товаров и услуг, предназначенных для конечного потребления домохозяйств Италии, за отчетный месяц по сравнению с предыдущим. Данные для гармонизированного ИПЦ собираются Национальным институтом статистики ISTAT в соответствии с общими правилами, установленными для всех экономик Европы. Такой расчет индекса позволяет сравнивать показатели разных европейских странах.

Индекс рассчитывается по ценам на потребительскую корзину товаров и услуг, которая составляется с учетом индивидуальных особенностей каждой из стран Европы, с применением общих правил установки весов для товаров и услуг, включенных в эту корзину. Из расчета индекса исключаются лотереи и прогнозы на мероприятия. Гармонизированный ИПЦ позволяет сравнивать инфляцию между странами-членами ЕС и является ключевым индикатором, используемым Европейским центральным банком при определении денежно-кредитной политики.

В Италии существуют два других индекса потребительских цен, NIC и FOI, которые отличаются от гармонизированного ИПЦ типом цены, используемой при расчете индекса. Так, Гармонизированный ИПЦ отражает фактически уплаченные потребителями цены с учетом скидок и акций, а NIC (общенациональный индекс потребительских цен) и FOI (национальный индекс потребительских цен для семей рабочих и служащих) всегда учитывают полные отпускные цены.

Для расчета индекса институт статистики собирает данные о ценах в точках продаж, которые потребители посещают для совершения покупок.

Значение Гармонизированного индекса цен потребителей выше ожидаемого можно рассматривать как благоприятное для курса евро.

