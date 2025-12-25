Соотношение дефицита бюджета и ВВП (Government Deficit – GDP Ratio) — это важный индикатор, отражающий устойчивость экономики и финансовой системы Италии в отношении, упоминаемом в Пакте стабильности и роста Европейского союза. В этом расчете ВВП представляет собой индикатор способности государства покрывать свой государственный долг, например, путем введения налогов и связанных с этим налоговых поступлений. Таким образом, у страны в целом может быть высокий государственный дефицит, но при этом и высокий ВВП (как, например, в случае Соединенных Штатов). В такой ситуации стране не обязательно грозит ситуация финансовой опасности, то есть риск несостоятельности. Именно поэтому взаимосвязь и взаимное развитие этих двух величин очень важны.

С точки зрения состоятельности в рамках Европейского союза понятие "Государственный дефицит" не включает в себя неявный государственный долг, то есть обещание будущих расходов на благосостояние государств-членов или социальных расходов.

Соотношение дефицита бюджета и ВВП может быть в четырех разных состояниях, которые отражают ситуацию страны:

Темп роста ВВП < Процентная ставка по государственным облигациям, при этом наблюдается первичный государственный дефицит по отношению к ВВП, т.е. расходы страны превышают ее доходы. В этом случае соотношение дефицита к ВВП имеет тенденцию увеличиваться бесконечно, что свидетельствует о риске несостоятельности в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Темп роста ВВП (n) > Процентная ставка по государственным облигациям (i), но при этом все еще существует первичный дефицит по отношению к ВВП. Соотношение дефицита к ВВП будет постепенно уменьшаться и двигаться к определенной величине, которая называется устойчивым состоянием («stato stazionario» на итальянском). Чтобы соотношение государственного дефицита к ВВП сокращалось, темп роста ВВП должен быть довольно высоким, чтобы при этом разница (n) - (i) была достаточно значительной, а сам дефицит должен быть как можно меньше. Таким образом, если исходное отношение Дефицита к ВВП ниже, чем устойчивое состояние, это соотношение будет сокращаться и стремиться к стационарному состоянию.

Темп роста ВВП (n) < Процентная ставка по государственным облигациям (i), но при этом нет первичного дефицита, т.е нет превышения расходов надо доходами. Соотношение дефицита к ВВП уменьшается и через некоторое время исчезает, если соотношение гос дефицита и начального ВВП ниже "устойчивого состояния". В частности, в этом случае, чтобы соотношение дефицита к ВВП уменьшалось, разница (n) - (i) должна быть достаточно мала, а доходы должны быть достаточно велики. Однако если изначальное соотношение дефицита к ВВП выше, чем устойчивое состояние, это соотношение имеет тенденцию к бесконечному увеличению и, соответственно, к увеличению риска несостоятельности.

Темп роста ВВП > Процентная ставка по государственным облигациям, при этом существует первичный профицит, т.е. доходы выше расходов. Соотношение дефицита к ВВП будет быстро уменьшаться и стремиться к нулю, при этом для страны не будет риска несостоятельности.

Высокое соотношение дефицита бюджета к ВВП считается неблагоприятным для экономики и национальной валюты. Поэтому чем ниже значение показателя, тем лучше для котировок евро.

График последних значений: