Соотношение дефицита бюджета и ВВП Италии (Italy Government Deficit – GDP Ratio)
|Низкая
|2.0%
|5.2%
|
8.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|5.5%
|
2.0%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Соотношение дефицита бюджета и ВВП (Government Deficit – GDP Ratio) — это важный индикатор, отражающий устойчивость экономики и финансовой системы Италии в отношении, упоминаемом в Пакте стабильности и роста Европейского союза. В этом расчете ВВП представляет собой индикатор способности государства покрывать свой государственный долг, например, путем введения налогов и связанных с этим налоговых поступлений. Таким образом, у страны в целом может быть высокий государственный дефицит, но при этом и высокий ВВП (как, например, в случае Соединенных Штатов). В такой ситуации стране не обязательно грозит ситуация финансовой опасности, то есть риск несостоятельности. Именно поэтому взаимосвязь и взаимное развитие этих двух величин очень важны.
С точки зрения состоятельности в рамках Европейского союза понятие "Государственный дефицит" не включает в себя неявный государственный долг, то есть обещание будущих расходов на благосостояние государств-членов или социальных расходов.
Соотношение дефицита бюджета и ВВП может быть в четырех разных состояниях, которые отражают ситуацию страны:
- Темп роста ВВП < Процентная ставка по государственным облигациям, при этом наблюдается первичный государственный дефицит по отношению к ВВП, т.е. расходы страны превышают ее доходы. В этом случае соотношение дефицита к ВВП имеет тенденцию увеличиваться бесконечно, что свидетельствует о риске несостоятельности в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
- Темп роста ВВП (n) > Процентная ставка по государственным облигациям (i), но при этом все еще существует первичный дефицит по отношению к ВВП. Соотношение дефицита к ВВП будет постепенно уменьшаться и двигаться к определенной величине, которая называется устойчивым состоянием («stato stazionario» на итальянском). Чтобы соотношение государственного дефицита к ВВП сокращалось, темп роста ВВП должен быть довольно высоким, чтобы при этом разница (n) - (i) была достаточно значительной, а сам дефицит должен быть как можно меньше. Таким образом, если исходное отношение Дефицита к ВВП ниже, чем устойчивое состояние, это соотношение будет сокращаться и стремиться к стационарному состоянию.
- Темп роста ВВП (n) < Процентная ставка по государственным облигациям (i), но при этом нет первичного дефицита, т.е нет превышения расходов надо доходами. Соотношение дефицита к ВВП уменьшается и через некоторое время исчезает, если соотношение гос дефицита и начального ВВП ниже "устойчивого состояния". В частности, в этом случае, чтобы соотношение дефицита к ВВП уменьшалось, разница (n) - (i) должна быть достаточно мала, а доходы должны быть достаточно велики. Однако если изначальное соотношение дефицита к ВВП выше, чем устойчивое состояние, это соотношение имеет тенденцию к бесконечному увеличению и, соответственно, к увеличению риска несостоятельности.
- Темп роста ВВП > Процентная ставка по государственным облигациям, при этом существует первичный профицит, т.е. доходы выше расходов. Соотношение дефицита к ВВП будет быстро уменьшаться и стремиться к нулю, при этом для страны не будет риска несостоятельности.
Высокое соотношение дефицита бюджета к ВВП считается неблагоприятным для экономики и национальной валюты. Поэтому чем ниже значение показателя, тем лучше для котировок евро.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Соотношение дефицита бюджета и ВВП Италии (Italy Government Deficit – GDP Ratio)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
