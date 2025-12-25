Экономический календарь
Индекс цен производителей в Италии м/м (Italy Producer Price Index (PPI) m/m)
|Низкая
|1.0%
|0.0%
|
-0.2%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс цен производителей м/м (Producer Price Index m/m) учитывает как стоимость производства промышленной продукции на внутреннем рынке, так и цены при продаже на внешних рынках и отражает изменение цен на самых первых этапах продаж (от производителей) за выбранный период времени.
ИЦП отражает процентное изменение значений цены. Так ежемесячный индекс цен производителей м/м отражает изменение цен в отчетном месяце по сравнению с предыдущим в процентах (например, +1.2%).
Индекс рассчитывается Национальным институтом статистики Италии ISTAT по принятым в Европе правилам расчета. При расчете индекса учитываются различные секторы промышленности страны в соответствии с классификацией ATECO 2002: добыча и транспортировка; производство; газовая и электроэнергетика; водоснабжение, канализация, утилизация отходов и восстановительные работы. Товарные позиции агрегируются в соответствии с иерархией структуры ATECO. Так они подразделяются на категории, классы, группы, подразделения и разделы, а также различаются между потребительскими товарами длительного и недлительного, средства производства, промежуточными товарами и энергией.
Для расчета индикатора учитываются цены EXW (франко-завод, цены на складе) за вычетом НДС на 1102 наименования продукции. Для сбора данных формируется выборка из 3667 компаний, которые ежемесячно предоставляют более 12600 единиц данных.
Элементам в расчете индекса присваиваются определенные веса в соответствии со стоимостью продаж на внутреннем рынке.
Значение индикатора ИПЦ выше ожидаемого можно рассматривать как благоприятное для курса евро.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен производителей в Италии м/м (Italy Producer Price Index (PPI) m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress