Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP (3-Year BTP Auction) отражает среднюю доходность по казначейским облигациям Buoni del Tesoro Poliannuali со сроком погашения 3 года. Срок погашения казначейских облигаций BTP может составлять три, пять, семь, десять и тридцать лет. Эмиссия ценных бумаг правительствами направлена на покрытие дефицита государственного бюджета, на погашение разницы между доходами в виде налогов и суммой, необходимой для рефинансирования долга, или накопление капитала. Доходность облигации BTP представляет собой доход, который получит инвестор, если будет держать ее в течение всего срока ее действия, до момента погашения. Все участники получают одинаковую доходность по максимальной принятой ставке. Аналитики внимательно следят за изменениями в доходности, поскольку она служат индикатором ситуации с госдолгом.

Многолетние облигации BTP — государственные ценные бумаги со сроком погашения не менее одного года, выпускаемые итальянским правительством. Они обращаются на рынке государственных ценных бумаг на суммы.

Данный индикатор относится к облигациям со сроком погашения 3 года, имеющим ежегодные купоны, которые выплачиваются каждые шесть месяцев. Например, по BPT с годовым купоном 5%, купон в 2,5% выплачивается в первые пол года, а оставшийся купон — в конце остальных 6 месяцев со ставкой 2,5%. Таким образом доход по BTP определяется фиксированным полугодовым купоном и ценой погашения за вычетом цены размещения.

При погашении ценная бумага имеет номинальную стоимость, поэтому такая облигация считается ценной бумагой с гарантированным капиталом. Цена BTP рассчитывается на основе суммы приведенной стоимости отложенного аннуитета, при этом выплаты равны постоянной величине купона плюс текущая номинальная стоимость, получаемая при погашении.

Облигации BTP могут быть исключительно итальянскими или европейскими. В случае последних они индексируются к европейской инфляции, выраженной с помощью согласованного индекса потребительских цен HICP (IAPC), каждый месяц рассчитываемого Евростатом, в то время как итальянские индексируются к итальянской инфляции.

