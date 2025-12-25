В области коммерции термин "розничные продажи" используется для обозначения продажи продукции конечному потребителю или населению. Индикатор розничных продаж (Retail Sales) отражает изменения объема товаров, проданных розничными продавцами в Италии. Расчет значений производится разными способами: в точках продаж, при доставке на дом и при онлайн-продажах.

Последний из упомянутых способов имеет все большее и большее значение в связи с популярностью электронной коммерции, когда современные технологии позволяют предложить потребителям широкий выбор товаров по сети интернет.

Годовая версия индикатора розничных продаж (Retail Sales y/y) отражает динамику оборота в текущих ценах в розничном секторе в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

Ритейлеры выборочно приобретают большие партии товара от производителя или оптового поставщика и продают его поштучно или мелкими партиями потребителям, зарабатывая при этом прибыль. Роль ритейлера заключается в организации всего процесса продаж, в котором сочетаются такие факторы, как наличие на складе, конкурентоспособная цена, ротация продукции на складе.

Индекс Национальным институтом статистики Италии Istat. С января 2009 базовым периодом для расчета индекса установлен 2005 год (по новой классификации Ateco 2007).

Розничные продажи — немаловажный индикатор расходов, который сильно коррелирует с доверием потребителей и соответствующим индексом. Важность индикатора объясняется тем, что он обеспечивает данные о розничной торговли в краткосрочной перспективе.

Данные о розничных продажах распределяются по категориям магазинов, через которые продукция была реализована конечному потребителю. По типу реализованной продукции розничные продажи делятся на три основных сектора: продукты питания, товары длительного пользования, в том числе бытовую технику, мебель, посуду и, наконец, товары народного потребления, которые включают одежду и другие товары, которые можно использовать несколько раз.

Изменение в объемах розничных продаж выражается в процентном отношении. Рост значений выше прогнозируемых считается благоприятным для котировок евро и может приводить к бычьему движению. И наоборот, если рост ниже ожидаемого, влияние на курс евро может быть негативным.

График последних значений: