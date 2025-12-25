КалендарьРазделы

Промышленное производство в Италии г/г (Italy Industrial Production y/y)

Страна:
Италия
EUR, Евро
Источник:
Национальный институт статистики (National Institute of Statistics)
Сектор:
Бизнес
Низкая -0.3% 0.2%
1.4%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Объем промышленного производства г/г (Industrial Production y/y) отражает объемы произведенной продукции и активность в промышленной отрасли Италии в отчетном месяце в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. Индекс охватывает репрезентативную серию продукции, производимой обрабатывающей, горнодобывающей, энергетической и газовой промышленностью.

Данные для расчета индекса собираются каждый месяц путем опроса 4 600 компаний. Для оценки производства в отдельных специфичных областях дополнительно используется информация из статистических источников. Для расчета итогового общенационального индекса отдельным категориям товаров присваиваются веса.

Объем промышленного производства является одним из ключевых показателей итальянской экономики, поскольку он позволяет прогнозировать ВВП и другие экономические показатели.

Что касается интерпретации результатов при принятии решений в трейдинге, значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса евро, а значения ниже прогнозируемых — неблагоприятными.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Промышленное производство в Италии г/г (Italy Industrial Production y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
-0.3%
0.2%
1.4%
сент. 2025
1.5%
-0.2%
-3.0%
авг. 2025
-2.7%
-0.2%
0.9%
июль 2025
0.9%
-0.7%
-0.7%
июнь 2025
-0.9%
-0.8%
-1.0%
май 2025
-0.9%
-1.3%
0.1%
апр. 2025
0.3%
-1.9%
-1.8%
март 2025
-1.8%
-1.6%
-2.6%
февр. 2025
-2.7%
-3.3%
-0.8%
янв. 2025
-0.6%
-6.2%
-6.9%
дек. 2024
-7.1%
-2.5%
-1.6%
нояб. 2024
-1.5%
-3.8%
-3.5%
окт. 2024
-3.6%
-3.1%
-3.9%
сент. 2024
-4.0%
-2.7%
-3.2%
авг. 2024
-3.2%
-2.5%
-3.3%
июль 2024
-3.3%
-2.6%
-2.6%
июнь 2024
-2.6%
-2.4%
-3.3%
май 2024
-3.3%
-3.3%
-3.0%
апр. 2024
-2.9%
-2.0%
-3.2%
март 2024
-3.5%
0.3%
-3.3%
февр. 2024
-3.1%
-1.7%
-3.7%
янв. 2024
-3.4%
-3.6%
-1.5%
дек. 2023
-2.1%
-2.7%
-2.9%
нояб. 2023
-3.1%
0.7%
-1.1%
окт. 2023
-1.1%
-2.1%
-2.0%
сент. 2023
-2.0%
-2.0%
-4.2%
авг. 2023
-4.2%
-1.7%
-2.3%
июль 2023
-2.1%
-1.5%
-0.7%
июнь 2023
-0.8%
-1.3%
-3.5%
май 2023
-3.7%
-1.0%
-7.4%
апр. 2023
-7.2%
-0.6%
-3.2%
март 2023
-3.2%
-0.3%
-2.3%
февр. 2023
-2.3%
-0.2%
1.6%
янв. 2023
1.4%
0.0%
-0.9%
дек. 2022
0.1%
0.4%
-3.4%
нояб. 2022
-3.7%
0.9%
-1.6%
окт. 2022
-1.6%
1.2%
-0.5%
сент. 2022
-0.5%
1.4%
2.9%
авг. 2022
2.9%
1.5%
-1.3%
июль 2022
-1.4%
1.8%
-1.1%
июнь 2022
-1.2%
2.0%
3.4%
май 2022
3.4%
2.1%
3.9%
апр. 2022
4.2%
2.4%
3.2%
март 2022
3.0%
3.1%
3.4%
февр. 2022
3.3%
6.7%
-2.7%
янв. 2022
-2.6%
9.3%
4.8%
дек. 2021
4.4%
12.3%
6.6%
нояб. 2021
6.3%
14.4%
1.9%
окт. 2021
2.0%
17.4%
4.5%
сент. 2021
4.4%
21.5%
-0.1%
