Экономический календарь
Индекс потребительских цен Италии м/м (Italy Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Низкая
|-0.2%
|-0.2%
|
-0.2%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.0%
|
-0.2%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс потребительских цен м/м (CPI m/m) отражает изменение цен на потребительскую корзину товаров и услуг, предназначенных для конечного потребления домохозяйств Италии, за отчетный месяц по сравнению с предыдущим. Это фундаментальный показатель для оценки изменений в покупательских тенденциях, который используется как показатель общей инфляции.
Данные для расчета ИПЦ собираются из локальных и централизованных исследований, а также из административных источников (например, данные предоставляет Министерство экономического развития). Расчет индекса производится на разных уровнях: отдельно по провинциям и регионам, а также всеобщий ИПЦ, которые представляет собой взвешенное среднее значение региональных индексов.
В потребительскую корзину входят продукты питания, безалкогольные и алкогольные напитки, табак, одежда, мебель, электричество и вода, транспортные услуги, развлечения, образование и другие товары и услуги. Товарам и услугам из корзины присваиваются различные веса, которые отражают соответствующие доли в расходах на конечное потребление.
Индекс потребительских цен — один из важнейших показателей, характеризующих инфляцию в стране. Для борьбы с инфляцией часто используется повышение ставок, что приводит к привлечению иностранных инвестиций. Поэтому значение индекса выше прогнозируемого можно интерпретировать как положительный сигнал и признак возможного движения котировок евро в сторону повышения. Соответственно, значения индекса ниже прогнозируемых могут иметь отрицательное влияние на курс евро.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительских цен Италии м/м (Italy Consumer Price Index (CPI) m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
