Торговый баланс Италии (Italy Trade Balance)

Страна:
Италия
EUR, Евро
Источник:
Национальный институт статистики (National Institute of Statistics)
Сектор:
Торговля
Низкая €​4.156 млрд €​4.458 млрд
€​2.968 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Торговый баланс Италии (Trade Balance) представляет собой разницу в между общим значением экспорта и импорта за отчетный период, т.е для его расчета из экспорта вычитают импорт. Базисным периодом является текущий месяц.

Индикатор является наиболее важной частью платежного баланса страны. Статистика экспорта отражает экономический рост Италии. Импорт, напротив, отражает внутренние потребности страны. Одними из основных статей экспорта Италии являются расфасованные медикаменты, автомобили и автомобильные запчасти. Наиболее крупные статьи импорта включают в себя автомобили и сырую нефть.

Италия — седьмая страна по величине экспорта, она традиционно имеет положительное сальдо торгового баланса.

С точки зрения влияния на котировки евро и торговлю на валютном рынке, поскольку для оплаты экспорта иностранные государства вынуждены покупать местную валюту, значение показателя может оказать существенное влияние на котировки: значения индикатора выше ожидаемых обычно оказывают благоприятное влияние на курс евро и соответственно могут привезти к росту котировок. И наоборот, значения ниже прогнозируемых могут оказать отрицательное влияние на курс евро и привести к снижению стоимости этой валюты.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс Италии (Italy Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
€​4.156 млрд
€​4.458 млрд
€​2.968 млрд
сент. 2025
€​2.852 млрд
€​3.281 млрд
€​1.875 млрд
авг. 2025
€​2.050 млрд
€​6.707 млрд
€​7.829 млрд
июль 2025
€​7.908 млрд
€​8.843 млрд
€​5.384 млрд
июнь 2025
€​5.409 млрд
€​4.257 млрд
€​6.103 млрд
май 2025
€​6.163 млрд
€​4.298 млрд
€​2.448 млрд
апр. 2025
€​2.482 млрд
€​2.481 млрд
€​4.706 млрд
март 2025
€​3.657 млрд
€​5.177 млрд
€​4.444 млрд
февр. 2025
€​4.466 млрд
€​2.730 млрд
€​-0.288 млрд
янв. 2025
€​-0.264 млрд
€​4.065 млрд
€​5.820 млрд
дек. 2024
€​5.980 млрд
€​4.231 млрд
€​3.995 млрд
нояб. 2024
€​4.218 млрд
€​4.660 млрд
€​5.067 млрд
окт. 2024
€​5.153 млрд
€​4.726 млрд
€​2.583 млрд
сент. 2024
€​2.580 млрд
€​4.046 млрд
€​1.335 млрд
авг. 2024
€​1.431 млрд
€​5.109 млрд
€​6.817 млрд
июль 2024
€​6.743 млрд
€​5.353 млрд
€​5.150 млрд
июнь 2024
€​5.065 млрд
€​5.140 млрд
€​6.377 млрд
май 2024
€​6.430 млрд
€​4.831 млрд
€​4.829 млрд
апр. 2024
€​4.807 млрд
€​4.415 млрд
€​4.296 млрд
март 2024
€​4.341 млрд
€​5.805 млрд
€​6.034 млрд
февр. 2024
€​6.034 млрд
€​3.844 млрд
€​2.495 млрд
янв. 2024
€​2.655 млрд
€​2.065 млрд
€​5.527 млрд
дек. 2023
€​5.614 млрд
€​-0.469 млрд
€​3.884 млрд
нояб. 2023
€​3.889 млрд
€​2.890 млрд
€​4.732 млрд
окт. 2023
€​4.699 млрд
€​8.093 млрд
€​2.393 млрд
сент. 2023
€​2.346 млрд
€​1.335 млрд
€​1.951 млрд
авг. 2023
€​2.070 млрд
€​0.597 млрд
€​6.109 млрд
июль 2023
€​6.375 млрд
€​11.437 млрд
€​3.461 млрд
июнь 2023
€​7.718 млрд
€​6.489 млрд
€​4.767 млрд
май 2023
€​4.711 млрд
€​3.831 млрд
€​0.362 млрд
апр. 2023
€​0.318 млрд
€​2.753 млрд
€​7.623 млрд
март 2023
€​7.541 млрд
€​-2.633 млрд
€​2.095 млрд
февр. 2023
€​2.108 млрд
€​-3.427 млрд
€​-4.236 млрд
янв. 2023
€​-4.194 млрд
€​-0.183 млрд
€​1.360 млрд
дек. 2022
€​1.067 млрд
€​-2.916 млрд
€​1.423 млрд
нояб. 2022
€​1.445 млрд
€​-5.144 млрд
€​-2.057 млрд
окт. 2022
€​-2.123 млрд
€​-4.583 млрд
€​-6.512 млрд
сент. 2022
€​-6.454 млрд
€​-7.119 млрд
€​-9.508 млрд
авг. 2022
€​-9.569 млрд
€​-4.575 млрд
€​-0.460 млрд
июль 2022
€​-0.361 млрд
€​0.219 млрд
€​-2.512 млрд
июнь 2022
€​-2.166 млрд
€​-1.368 млрд
€​-0.062 млрд
май 2022
€​-0.012 млрд
€​-2.528 млрд
€​-3.639 млрд
апр. 2022
€​-3.666 млрд
€​-0.374 млрд
€​-0.229 млрд
март 2022
€​-0.084 млрд
€​-1.620 млрд
€​-1.766 млрд
февр. 2022
€​-1.662 млрд
€​-1.170 млрд
€​-5.128 млрд
янв. 2022
€​-5.052 млрд
€​2.942 млрд
€​1.103 млрд
дек. 2021
€​1.103 млрд
€​5.734 млрд
€​4.179 млрд
нояб. 2021
€​4.163 млрд
€​5.467 млрд
€​3.891 млрд
окт. 2021
€​3.888 млрд
€​5.961 млрд
€​2.444 млрд
сент. 2021
€​2.454 млрд
€​4.866 млрд
€​1.317 млрд
