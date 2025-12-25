Экономический календарь
Торговый баланс Италии (Italy Trade Balance)
|Низкая
|€4.156 млрд
|€4.458 млрд
|
€2.968 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Торговый баланс Италии (Trade Balance) представляет собой разницу в между общим значением экспорта и импорта за отчетный период, т.е для его расчета из экспорта вычитают импорт. Базисным периодом является текущий месяц.
Индикатор является наиболее важной частью платежного баланса страны. Статистика экспорта отражает экономический рост Италии. Импорт, напротив, отражает внутренние потребности страны. Одними из основных статей экспорта Италии являются расфасованные медикаменты, автомобили и автомобильные запчасти. Наиболее крупные статьи импорта включают в себя автомобили и сырую нефть.
Италия — седьмая страна по величине экспорта, она традиционно имеет положительное сальдо торгового баланса.
С точки зрения влияния на котировки евро и торговлю на валютном рынке, поскольку для оплаты экспорта иностранные государства вынуждены покупать местную валюту, значение показателя может оказать существенное влияние на котировки: значения индикатора выше ожидаемых обычно оказывают благоприятное влияние на курс евро и соответственно могут привезти к росту котировок. И наоборот, значения ниже прогнозируемых могут оказать отрицательное влияние на курс евро и привести к снижению стоимости этой валюты.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс Италии (Italy Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress