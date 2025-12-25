Торговый баланс Италии (Trade Balance) представляет собой разницу в между общим значением экспорта и импорта за отчетный период, т.е для его расчета из экспорта вычитают импорт. Базисным периодом является текущий месяц.

Индикатор является наиболее важной частью платежного баланса страны. Статистика экспорта отражает экономический рост Италии. Импорт, напротив, отражает внутренние потребности страны. Одними из основных статей экспорта Италии являются расфасованные медикаменты, автомобили и автомобильные запчасти. Наиболее крупные статьи импорта включают в себя автомобили и сырую нефть.

Италия — седьмая страна по величине экспорта, она традиционно имеет положительное сальдо торгового баланса.

С точки зрения влияния на котировки евро и торговлю на валютном рынке, поскольку для оплаты экспорта иностранные государства вынуждены покупать местную валюту, значение показателя может оказать существенное влияние на котировки: значения индикатора выше ожидаемых обычно оказывают благоприятное влияние на курс евро и соответственно могут привезти к росту котировок. И наоборот, значения ниже прогнозируемых могут оказать отрицательное влияние на курс евро и привести к снижению стоимости этой валюты.

График последних значений: