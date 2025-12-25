Экономический календарь
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Италии от S&P Global (S&P Global Italy Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Средняя
|50.6
|50.1
|
49.9
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|50.2
|
50.6
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Италии (Manufacturing PMI) рассчитываются компанией IHS Markit на основе опроса репрезентативной выборки компаний сектора промышленности.
Опрос проводится во второй половине месяца. Участники отвечают на общие вопросы о деловых и экономических условиях, занятости, ценах и запасах в промышленном секторе страны. На основе опроса для каждой переменной рассчитывается диффузионный индекс. Итоговый индекс рассчитывается исходя из процента компаний, сообщивших об улучшении ситуации, и половины компаний, сообщивших об отсутствии изменений.
Пороговое значение в расчете индекса установлено на отметке 50,0. Значение индекса выше установленного порогового значения указывает на рост промышленного сектора. Значение индекса ниже порогового значения указывает на сокращение промышленного сектора.
Полученные значения корректируются с учетом сезонных колебаний. Исходные данные не пересматриваются после их первой публикации. Данные, скорректированные с учетом сезонных колебаний, напротив, могут быть пересмотрены в случае необходимости при обновлении факторов сезонной корректировки.
Значения индекса выше ожидаемого могут привести к росту курса евро. Если опубликованное значение окажется ниже ожидаемого, можно предположить последующее обесценивание евро и соответствующее движение котировок.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Италии от S&P Global (S&P Global Italy Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
