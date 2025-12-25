КалендарьРазделы

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Италии от S&P Global (S&P Global Italy Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Италия
EUR, Евро
Источник:
S&P Global
Сектор:
Бизнес
Средняя 50.6 50.1
49.9
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
50.2
50.6
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Италии (Manufacturing PMI) рассчитываются компанией IHS Markit на основе опроса репрезентативной выборки компаний сектора промышленности.

Опрос проводится во второй половине месяца. Участники отвечают на общие вопросы о деловых и экономических условиях, занятости, ценах и запасах в промышленном секторе страны. На основе опроса для каждой переменной рассчитывается диффузионный индекс. Итоговый индекс рассчитывается исходя из процента компаний, сообщивших об улучшении ситуации, и половины компаний, сообщивших об отсутствии изменений.

Пороговое значение в расчете индекса установлено на отметке 50,0. Значение индекса выше установленного порогового значения указывает на рост промышленного сектора. Значение индекса ниже порогового значения указывает на сокращение промышленного сектора.

Полученные значения корректируются с учетом сезонных колебаний. Исходные данные не пересматриваются после их первой публикации. Данные, скорректированные с учетом сезонных колебаний, напротив, могут быть пересмотрены в случае необходимости при обновлении факторов сезонной корректировки.

Значения индекса выше ожидаемого могут привести к росту курса евро. Если опубликованное значение окажется ниже ожидаемого, можно предположить последующее обесценивание евро и соответствующее движение котировок.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Италии от S&P Global (S&P Global Italy Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
50.6
50.1
49.9
окт. 2025
49.9
47.4
49.0
сент. 2025
49.0
47.4
50.4
авг. 2025
50.4
47.2
49.8
июль 2025
49.8
48.1
48.4
июнь 2025
48.4
50.9
49.2
май 2025
49.2
49.9
49.3
апр. 2025
49.3
45.2
46.6
март 2025
46.6
46.6
47.4
февр. 2025
47.4
47.7
46.3
янв. 2025
46.3
47.8
46.2
дек. 2024
46.2
44.4
44.5
нояб. 2024
44.5
45.1
46.9
окт. 2024
46.9
46.9
48.3
сент. 2024
48.3
50.0
49.4
авг. 2024
49.4
48.8
47.4
июль 2024
47.4
46.4
45.7
июнь 2024
45.7
44.5
45.6
май 2024
45.6
46.1
47.3
апр. 2024
47.3
49.0
50.4
март 2024
50.4
49.7
48.7
февр. 2024
48.7
51.0
48.5
янв. 2024
48.5
46.1
45.3
дек. 2023
45.3
44.6
44.4
нояб. 2023
44.4
45.8
44.9
окт. 2023
44.9
46.0
46.8
сент. 2023
46.8
44.9
45.4
авг. 2023
45.4
44.1
44.5
июль 2023
44.5
44.8
43.8
июнь 2023
43.8
46.3
45.9
май 2023
45.9
48.9
46.8
апр. 2023
46.8
52.0
51.1
март 2023
51.1
51.2
52.0
февр. 2023
52.0
49.4
50.4
янв. 2023
50.4
48.4
48.5
дек. 2022
48.5
47.4
48.4
нояб. 2022
48.4
47.3
46.5
окт. 2022
46.5
48.1
48.3
сент. 2022
48.3
48.2
48.0
авг. 2022
48.0
49.7
48.5
июль 2022
48.5
51.4
50.9
июнь 2022
50.9
53.2
51.9
май 2022
51.9
55.2
54.5
апр. 2022
54.5
57.1
55.8
март 2022
55.8
58.4
58.3
февр. 2022
58.3
60.2
58.3
янв. 2022
58.3
63.0
62.0
дек. 2021
62.0
62.1
62.8
нояб. 2021
62.8
60.5
61.1
окт. 2021
61.1
60.4
59.7
