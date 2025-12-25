Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Италии (Manufacturing PMI) рассчитываются компанией IHS Markit на основе опроса репрезентативной выборки компаний сектора промышленности.

Опрос проводится во второй половине месяца. Участники отвечают на общие вопросы о деловых и экономических условиях, занятости, ценах и запасах в промышленном секторе страны. На основе опроса для каждой переменной рассчитывается диффузионный индекс. Итоговый индекс рассчитывается исходя из процента компаний, сообщивших об улучшении ситуации, и половины компаний, сообщивших об отсутствии изменений.

Пороговое значение в расчете индекса установлено на отметке 50,0. Значение индекса выше установленного порогового значения указывает на рост промышленного сектора. Значение индекса ниже порогового значения указывает на сокращение промышленного сектора.

Полученные значения корректируются с учетом сезонных колебаний. Исходные данные не пересматриваются после их первой публикации. Данные, скорректированные с учетом сезонных колебаний, напротив, могут быть пересмотрены в случае необходимости при обновлении факторов сезонной корректировки.

Значения индекса выше ожидаемого могут привести к росту курса евро. Если опубликованное значение окажется ниже ожидаемого, можно предположить последующее обесценивание евро и соответствующее движение котировок.

График последних значений: