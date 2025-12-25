Экономический календарь
Валовой внутренний продукт (ВВП) Италии г/г (Italy Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|Низкая
|0.6%
|0.4%
|
0.4%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Итальянское название Prodotto Interno Lordo (PIL) соответствует валовому внутреннему продукту (ВВП), который является мерой совокупной стоимости в рыночных ценах всех конечных товаров и услуг, которые предназначены для потребления и произведены в Италии в течение отчетного периода времени. ВВП г/г отражает процентное изменение этой величины в данном квартале по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.
Слово "внутренний" означает экономическую деятельности, осуществляемую в Италии. Таким образом, товары и услуги, производимые компаниями, работниками и другими национальными операторами за рубежом, исключаются из расчета. И наоборот, продукты, произведенные иностранными операторами в Италии, включены в расчет ВВП. ВВП Италии не учитывает нерыночные товары и услуги, реализуемые бесплатно или по ценам, не имеющим экономического значения.
Значение производства с включением амортизации отражено в термине "lordo" (валовой). Если же вы вычесть амортизацию из внутреннего валового продукта, получится чистый внутренний продукт (ЧВП).
Благодаря способности отражать благосостояние итальянского общества, уровень прогресса и уровень развития, ВВП считается показателем первостепенной важности.
Внутренний валовой продукт — общий объем производства итальянских товаров и услуг без учета промежуточного потребления, но с учетом чистых налогов на товары (поскольку они составляют окончательную цену, уплачиваемую покупателями); эта сумма представляет собой сумму значений, добавленных к базовым ценам различных отраслей экономической деятельности, с добавлением к этой сумме налогов на продукты, включая НДС, налоги на производство, налоги на импорт и без взносов в продукты (сельскохозяйственные взносы муниципальных транспортных компаний и т.д.).
Таким образом, это общая стоимость расходов семей на потребление и компаний на инвестиции. Значение индикатора выше ожидаемого можно рассматривать как благоприятное для курса евро.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Валовой внутренний продукт (ВВП) Италии г/г (Italy Gross Domestic Product (GDP) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
