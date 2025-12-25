Итальянское название Prodotto Interno Lordo (PIL) соответствует валовому внутреннему продукту (ВВП), который является мерой совокупной стоимости в рыночных ценах всех конечных товаров и услуг, которые предназначены для потребления и произведены в Италии в течение отчетного периода времени. ВВП г/г отражает процентное изменение этой величины в данном квартале по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.

Слово "внутренний" означает экономическую деятельности, осуществляемую в Италии. Таким образом, товары и услуги, производимые компаниями, работниками и другими национальными операторами за рубежом, исключаются из расчета. И наоборот, продукты, произведенные иностранными операторами в Италии, включены в расчет ВВП. ВВП Италии не учитывает нерыночные товары и услуги, реализуемые бесплатно или по ценам, не имеющим экономического значения.

Значение производства с включением амортизации отражено в термине "lordo" (валовой). Если же вы вычесть амортизацию из внутреннего валового продукта, получится чистый внутренний продукт (ЧВП).

Благодаря способности отражать благосостояние итальянского общества, уровень прогресса и уровень развития, ВВП считается показателем первостепенной важности.

Внутренний валовой продукт — общий объем производства итальянских товаров и услуг без учета промежуточного потребления, но с учетом чистых налогов на товары (поскольку они составляют окончательную цену, уплачиваемую покупателями); эта сумма представляет собой сумму значений, добавленных к базовым ценам различных отраслей экономической деятельности, с добавлением к этой сумме налогов на продукты, включая НДС, налоги на производство, налоги на импорт и без взносов в продукты (сельскохозяйственные взносы муниципальных транспортных компаний и т.д.).

Таким образом, это общая стоимость расходов семей на потребление и компаний на инвестиции. Значение индикатора выше ожидаемого можно рассматривать как благоприятное для курса евро.

