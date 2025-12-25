Экономический календарь
Розничные продажи в Италии м/м (Italy Retail Sales m/m)
|Низкая
|0.5%
|-0.1%
|
-0.4%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.1%
|
0.5%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
В области коммерции термин "розничные продажи" используется для обозначения продажи продукции конечному потребителю или населению. Индикатор розничных продаж (Retail Sales) отражает изменения объема товаров, проданных розничными продавцами в Италии. Расчет значений производится разными способами: в точках продаж, при доставке на дом и при онлайн-продажах.
Последний из упомянутых способов имеет все большее и большее значение в связи с популярностью электронной коммерции, когда современные технологии позволяют предложить потребителям широкий выбор товаров по сети интернет.
Ежемесячная версия индикатора розничных продаж (Retail Sales) отражает динамику оборота в розничном секторе в текущих ценах в отчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем.
Ритейлеры выборочно приобретают большие партии товара от производителя или оптового поставщика и продают его поштучно или мелкими партиями потребителям, зарабатывая при этом прибыль. Роль ритейлера заключается в организации всего процесса продаж, в котором сочетаются такие факторы, как наличие на складе, конкурентоспособная цена, ротация продукции на складе.
Индекс Национальным институтом статистики Италии Istat. С января 2009 базовым периодом для расчета индекса установлен 2005 год (по новой классификации Ateco 2007).
Розничные продажи — немаловажный индикатор расходов, который сильно коррелирует с доверием потребителей и соответствующим индексом. Важность индикатора объясняется тем, что он обеспечивает данные о розничной торговли в краткосрочной перспективе.
Данные о розничных продажах распределяются по категориям магазинов, через которые продукция была реализована конечному потребителю. По типу реализованной продукции розничные продажи делятся на три основных сектора: продукты питания, товары длительного пользования, в том числе бытовую технику, мебель, посуду и, наконец, товары народного потребления, которые включают одежду и другие товары, которые можно использовать несколько раз.
Изменение в объемах розничных продаж выражается в процентном отношении. Рост значений выше прогнозируемых считается благоприятным для котировок евро и может приводить к бычьему движению. И наоборот, если рост ниже ожидаемого, влияние на курс евро может быть негативным.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Розничные продажи в Италии м/м (Italy Retail Sales m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
