Торговый баланса со странами ЕС (Trade Balance EU) рассчитывается как разница между общим объемом экспорта в страны Евросоюза и импорта из стран Евросоюза за отчетный период. Положительное значение указывает на то, что страна экспортировала больше товаров и услуг, чем импортировала. Такая ситуация свидетельствует о положительном торговом балансе.

Торговля с другими странами-членами Евросоюза составляет более половины иностранных сделок Италии. Основными европейскими странами, в которые Италия экспортирует продукция, являются Германия, Франция, Испания и Швейцария. Основные источники импорта для Италии — Германия, Франция и Нидерланды.

В целом, Италия получает большую выгоду от обмена товарами и услугами с партнерами по ЕС. В последние годы отчеты за большинство периодов показывали положительное сальдо торгового баланса Италии при торговле со странами ЕС.

Положительное сальдо торгового баланса обычно благоприятно влияет на котировки национальной валюты. Однако влияние торговли внутри Евросоюза на курс евро обычно незначительно.

График последних значений: