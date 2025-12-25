КалендарьРазделы

Торговый баланс Италии со странами ЕС (Italy Trade Balance EU)

Страна:
Италия
EUR, Евро
Источник:
Национальный институт статистики (National Institute of Statistics)
Сектор:
Торговля
Низкая €​-1.310 млрд
€​0.074 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Торговый баланса со странами ЕС (Trade Balance EU) рассчитывается как разница между общим объемом экспорта в страны Евросоюза и импорта из стран Евросоюза за отчетный период. Положительное значение указывает на то, что страна экспортировала больше товаров и услуг, чем импортировала. Такая ситуация свидетельствует о положительном торговом балансе.

Торговля с другими странами-членами Евросоюза составляет более половины иностранных сделок Италии. Основными европейскими странами, в которые Италия экспортирует продукция, являются Германия, Франция, Испания и Швейцария. Основные источники импорта для Италии — Германия, Франция и Нидерланды.

В целом, Италия получает большую выгоду от обмена товарами и услугами с партнерами по ЕС. В последние годы отчеты за большинство периодов показывали положительное сальдо торгового баланса Италии при торговле со странами ЕС.

Положительное сальдо торгового баланса обычно благоприятно влияет на котировки национальной валюты. Однако влияние торговли внутри Евросоюза на курс евро обычно незначительно.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
€​-1.310 млрд
€​0.074 млрд
сент. 2025
€​-0.042 млрд
€​-0.003 млрд
авг. 2025
€​0.172 млрд
€​1.834 млрд
июль 2025
€​1.917 млрд
€​-0.093 млрд
июнь 2025
€​-0.069 млрд
€​0.716 млрд
май 2025
€​0.776 млрд
€​0.128 млрд
апр. 2025
€​0.162 млрд
€​-1.403 млрд
март 2025
€​-2.453 млрд
€​-0.383 млрд
февр. 2025
€​-0.361 млрд
€​-0.658 млрд
янв. 2025
€​-0.635 млрд
€​-2.021 млрд
дек. 2024
€​-1.861 млрд
€​-2.039 млрд
нояб. 2024
€​-1.816 млрд
€​-0.746 млрд
окт. 2024
€​-0.660 млрд
€​-1.171 млрд
сент. 2024
€​-1.175 млрд
€​-1.460 млрд
авг. 2024
€​-1.364 млрд
€​0.716 млрд
июль 2024
€​0.642 млрд
€​-0.961 млрд
июнь 2024
€​-1.045 млрд
€​0.471 млрд
май 2024
€​0.524 млрд
€​-0.207 млрд
апр. 2024
€​-0.228 млрд
€​-1.474 млрд
март 2024
€​-1.430 млрд
€​-0.851 млрд
февр. 2024
€​-0.851 млрд
€​-0.536 млрд
янв. 2024
€​-0.376 млрд
€​-2.837 млрд
дек. 2023
€​-2.750 млрд
€​-2.390 млрд
нояб. 2023
€​-2.385 млрд
€​-0.651 млрд
окт. 2023
€​-0.684 млрд
€​-0.424 млрд
сент. 2023
€​-0.471 млрд
€​-1.130 млрд
авг. 2023
€​-1.011 млрд
€​1.065 млрд
июль 2023
€​1.331 млрд
€​-1.805 млрд
июнь 2023
€​-1.729 млрд
€​0.324 млрд
май 2023
€​0.267 млрд
€​-0.877 млрд
апр. 2023
€​-0.921 млрд
€​-0.834 млрд
март 2023
€​-0.916 млрд
€​-1.902 млрд
февр. 2023
€​-1.889 млрд
€​-2.850 млрд
янв. 2023
€​-2.808 млрд
€​-2.640 млрд
дек. 2022
€​-2.932 млрд
€​-0.393 млрд
нояб. 2022
€​-0.371 млрд
€​0.170 млрд
окт. 2022
€​0.104 млрд
€​-1.081 млрд
сент. 2022
€​-1.023 млрд
€​-1.746 млрд
авг. 2022
€​-1.807 млрд
€​2.367 млрд
июль 2022
€​2.466 млрд
€​0.497 млрд
июнь 2022
€​0.844 млрд
€​0.196 млрд
май 2022
€​0.246 млрд
€​-0.928 млрд
апр. 2022
€​-0.955 млрд
€​0.275 млрд
март 2022
€​0.420 млрд
€​-0.219 млрд
февр. 2022
€​-0.115 млрд
€​-0.966 млрд
янв. 2022
€​-0.890 млрд
€​-3.638 млрд
дек. 2021
€​-3.638 млрд
€​-0.044 млрд
нояб. 2021
€​-0.060 млрд
€​0.294 млрд
окт. 2021
€​0.291 млрд
€​0.753 млрд
сент. 2021
€​0.762 млрд
€​-0.279 млрд
