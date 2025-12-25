КалендарьРазделы

Уровень безработицы в Италии (Italy Unemployment Rate)

Страна:
Италия
EUR, Евро
Источник:
Национальный институт статистики (National Institute of Statistics)
Сектор:
Труд
Низкая 6.0%
6.2%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
6.0%
6.0%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Уровень безработицы м/м (Unemployment Rate m/m) представляет собой процентное отношение безработных граждан Италии к общему количеству рабочей силы. Безработными считаются нетрудоустроенные лица в возрасте 15–74 лет, которые активно ищут работу в течение последних четырех недель и могут приступить к работе в течение следующих двух недель. Индикатор рассчитывается как разница за отчетный месяц по сравнению с предыдущим. Проводится сезонная корректировка полученных данных.

Последние статистические данные говорят от том, что уровень безработицы выше в некоторых регионах Южной Италии, а в регионах, расположенных на севере, он ниже. Кроме того, в целом по стране уровень безработицы среди молодежи выше среднего значения. Вследствие этого многие молодые люди живут со своими родителями.

Снижение показателя безработицы оказывает положительное влияние на котировки валюты (евро в Италии), потому что занятые люди тратят больше денег и, следовательно, положительно влияют на ВВП. Рост показателя безработицы означает потерю дохода для отдельных лиц и увеличение давления на государство, которое вынуждено выплачивать социальные пособия неработающему населению. Таким образом высокий уровень безработицы считается отрицательным для котировок евро.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Уровень безработицы в Италии (Italy Unemployment Rate)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
6.0%
6.0%
6.2%
сент. 2025
6.1%
6.0%
6.0%
авг. 2025
6.0%
6.0%
5.9%
июль 2025
6.0%
6.3%
6.2%
июнь 2025
6.3%
6.8%
6.5%
май 2025
6.5%
5.5%
6.1%
апр. 2025
5.9%
6.6%
6.1%
март 2025
6.0%
5.4%
5.9%
февр. 2025
5.9%
6.0%
6.2%
янв. 2025
6.3%
5.7%
6.2%
дек. 2024
6.2%
5.5%
5.9%
нояб. 2024
5.7%
5.9%
5.8%
окт. 2024
5.8%
6.5%
6.0%
сент. 2024
6.1%
6.7%
6.1%
авг. 2024
6.2%
6.9%
6.4%
июль 2024
6.5%
7.0%
6.9%
июнь 2024
7.0%
7.0%
6.9%
май 2024
6.8%
7.1%
6.9%
апр. 2024
6.9%
7.1%
7.1%
март 2024
7.2%
7.1%
7.4%
февр. 2024
7.5%
7.2%
7.3%
янв. 2024
7.2%
7.3%
7.2%
дек. 2023
7.2%
7.6%
7.4%
нояб. 2023
7.5%
7.6%
7.8%
окт. 2023
7.8%
7.3%
7.6%
сент. 2023
7.4%
7.4%
7.3%
авг. 2023
7.3%
7.5%
7.6%
июль 2023
7.6%
7.5%
7.5%
июнь 2023
7.4%
7.7%
7.5%
май 2023
7.6%
7.8%
7.8%
апр. 2023
7.8%
7.9%
7.9%
март 2023
7.8%
8.0%
7.9%
февр. 2023
8.0%
7.8%
8.0%
янв. 2023
7.9%
7.8%
7.8%
дек. 2022
7.8%
7.8%
7.8%
нояб. 2022
7.8%
7.8%
7.9%
окт. 2022
7.8%
7.8%
7.9%
сент. 2022
7.9%
7.8%
7.9%
авг. 2022
7.8%
8.0%
7.9%
июль 2022
7.9%
8.1%
8.0%
июнь 2022
8.1%
8.3%
8.2%
май 2022
8.1%
8.4%
8.3%
апр. 2022
8.4%
8.4%
8.4%
март 2022
8.3%
8.7%
8.5%
февр. 2022
8.5%
8.9%
8.6%
янв. 2022
8.8%
9.1%
9.0%
дек. 2021
9.0%
9.3%
9.1%
нояб. 2021
9.2%
9.3%
9.4%
окт. 2021
9.4%
9.3%
9.2%
сент. 2021
9.2%
9.3%
9.3%
