Экономический календарь
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Италии от S&P Global (S&P Global Italy Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Средняя
|55.0
|52.7
|
54.0
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|53.8
|
55.0
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Италии (Service PMI) рассчитываются компанией IHS Markit на основе опроса репрезентативной выборки компаний сектора услуг.
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Markit включает информацию только о частных компаниях. Менеджеры по снабжению заполняют опросник, в котором характеризуют основные параметры деятельности своих компаний:
- Объем оказанных услуг;
- Новые заказы;
- Отложенные заказы (как мера отставания работы);
- Уплаченные цены (за материалы, услуги, товары, потребленные компанией в процессе оказания услуг);
- Полученные цены (цены на продукцию);
- Время получения заказов от подрядчиков;
- Материальные запасы;
- Занятость;
- Будущие объемы.
Респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. На основе полученных ответов рассчитываются отдельные подындексы. Такие подындексы характеризуют инфляцию, занятость и другие важнейшие показатели экономической активности.
Пороговое значение в расчете индекса установлено на отметке 50,0. Значение индекса выше установленного порогового значения указывает на рост сектора услуг. Значение индекса ниже установленного порогового значения указывает на сокращение сектора услуг.
Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Поэтому индекс PMI считается ранним индикатором инфляционного давления в экономике, по нему можно спрогнозировать изменения цен, занятости, ВВП и прочих экономических индикаторов.
Рост PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки евро. Если опубликованное значение окажется ниже ожидаемого, можно предположить последующее обесценивание евро и соответствующее движение котировок.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Италии от S&P Global (S&P Global Italy Services Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
