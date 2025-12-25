КалендарьРазделы

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Италии от S&P Global (S&P Global Italy Services Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Италия
EUR, Евро
Источник:
S&P Global
Сектор:
Бизнес
Средняя 55.0 52.7
54.0
Последний релиз
Предыдущее
53.8
55.0
Следующий релиз
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Италии (Service PMI) рассчитываются компанией IHS Markit на основе опроса репрезентативной выборки компаний сектора услуг.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Markit включает информацию только о частных компаниях. Менеджеры по снабжению заполняют опросник, в котором характеризуют основные параметры деятельности своих компаний:

  • Объем оказанных услуг;
  • Новые заказы;
  • Отложенные заказы (как мера отставания работы);
  • Уплаченные цены (за материалы, услуги, товары, потребленные компанией в процессе оказания услуг);
  • Полученные цены (цены на продукцию);
  • Время получения заказов от подрядчиков;
  • Материальные запасы;
  • Занятость;
  • Будущие объемы.

Респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. На основе полученных ответов рассчитываются отдельные подындексы. Такие подындексы характеризуют инфляцию, занятость и другие важнейшие показатели экономической активности.

Пороговое значение в расчете индекса установлено на отметке 50,0. Значение индекса выше установленного порогового значения указывает на рост сектора услуг. Значение индекса ниже установленного порогового значения указывает на сокращение сектора услуг.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Поэтому индекс PMI считается ранним индикатором инфляционного давления в экономике, по нему можно спрогнозировать изменения цен, занятости, ВВП и прочих экономических индикаторов.

Рост PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки евро. Если опубликованное значение окажется ниже ожидаемого, можно предположить последующее обесценивание евро и соответствующее движение котировок.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Италии от S&P Global (S&P Global Italy Services Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
55.0
52.7
54.0
окт. 2025
54.0
51.7
52.5
сент. 2025
52.5
51.7
51.5
авг. 2025
51.5
52.1
52.3
июль 2025
52.3
52.4
52.1
июнь 2025
52.1
52.6
53.2
май 2025
53.2
52.7
52.9
апр. 2025
52.9
52.6
52.0
март 2025
52.0
52.5
53.0
февр. 2025
53.0
50.6
50.4
янв. 2025
50.4
50.5
50.7
дек. 2024
50.7
50.5
49.2
нояб. 2024
49.2
51.1
52.4
окт. 2024
52.4
50.8
50.5
сент. 2024
50.5
51.2
51.4
авг. 2024
51.4
51.9
51.7
июль 2024
51.7
52.5
53.7
июнь 2024
53.7
52.6
54.2
май 2024
54.2
52.8
54.3
апр. 2024
54.3
54.2
54.6
март 2024
54.6
53.3
52.2
февр. 2024
52.2
49.3
51.2
янв. 2024
51.2
49.9
49.8
дек. 2023
49.8
48.6
49.5
нояб. 2023
49.5
48.8
47.7
окт. 2023
47.7
49.8
49.9
сент. 2023
49.9
50.6
49.8
авг. 2023
49.8
51.9
51.5
июль 2023
51.5
53.1
52.2
июнь 2023
52.2
55.8
54.0
май 2023
54.0
53.7
57.6
апр. 2023
57.6
53.7
55.7
март 2023
55.7
51.4
51.6
февр. 2023
51.6
50.6
51.2
янв. 2023
51.2
49.7
49.9
дек. 2022
49.9
47.6
49.5
нояб. 2022
49.5
47.6
46.4
окт. 2022
46.4
49.6
48.8
сент. 2022
48.8
49.5
50.5
авг. 2022
50.5
50.0
48.4
июль 2022
48.4
52.7
51.6
июнь 2022
51.6
54.7
53.7
май 2022
53.7
54.0
55.7
апр. 2022
55.7
52.5
52.1
март 2022
52.1
50.7
52.8
февр. 2022
52.8
50.7
48.5
янв. 2022
48.5
54.5
53.0
дек. 2021
53.0
54.2
55.9
нояб. 2021
55.9
54.0
52.4
окт. 2021
52.4
56.8
55.5
