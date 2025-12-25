КалендарьРазделы

Продажи в промышленном секторе Италии г/г (Italy Industrial Sales y/y)

Страна:
Италия
EUR, Евро
Источник:
Национальный институт статистики (National Institute of Statistics)
Сектор:
Бизнес
Низкая 1.7% 3.0%
3.4%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс продажи в промышленном секторе г/г (Industrial Sales y/y) отражает изменение стоимости товаров, проданных итальянскими предприятиями промышленного сектора в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Это важный индикатор для оценки тенденции роста производственных мощностей промышленных компаний.

Индекс рассчитывается по результатам опроса итальянских компаний, в которых работают не менее 20 человек. Для получения максимально полных данных, выборка компаний для участия в опросе составляется с учетом классификации Alteco 2007. В рамках данного исследования рассчитываются составные индексы продаж на внутреннем и внешнем рынке. Итоговый индекс рассчитывается по агрегированной формуле Ласпейреса как средневзвешенное значение. Базисным периодом для расчетов считается 2015 год.

Данные выходят через 45 дней после отчетного периода. Индекс часто используется для экономического анализа, в том числе в сочетании с другими экономическими индикаторами производства и продаж, а также дополнительно к данным ВВП и соотношения Государственного дефицита/ВВП.

Что касается интерпретации результатов при принятии решений в трейдинге, значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса евро, а значения ниже прогнозируемых — неблагоприятными.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Продажи в промышленном секторе Италии г/г (Italy Industrial Sales y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
1.7%
3.0%
3.4%
сент. 2025
3.4%
0.1%
-0.3%
авг. 2025
-0.1%
-0.4%
1.2%
июль 2025
1.2%
-0.9%
0.3%
июнь 2025
0.3%
-1.2%
-1.8%
май 2025
-1.8%
-1.6%
0.9%
апр. 2025
1.1%
-0.7%
-1.2%
март 2025
-1.1%
0.1%
-1.6%
февр. 2025
-1.5%
-1.8%
1.8%
янв. 2025
1.7%
-5.9%
-7.2%
дек. 2024
-7.2%
-3.9%
-2.5%
нояб. 2024
-2.6%
-5.5%
-5.1%
окт. 2024
-5.3%
-5.1%
-5.7%
сент. 2024
-5.7%
-4.6%
-4.9%
авг. 2024
-4.6%
-3.4%
-4.7%
июль 2024
-4.7%
-5.7%
-4.4%
июнь 2024
-3.7%
-4.0%
-4.8%
май 2024
-4.8%
-2.2%
апр. 2024
-2.0%
-5.1%
март 2024
-5.1%
-1.7%
февр. 2024
-1.7%
-3.9%
янв. 2024
-3.6%
-0.7%
дек. 2023
-0.1%
-6.2%
-3.4%
нояб. 2023
-3.4%
-5.4%
-1.8%
окт. 2023
-1.7%
1.0%
-2.6%
сент. 2023
-2.6%
2.4%
-5.0%
авг. 2023
-5.0%
4.1%
-1.7%
июль 2023
-1.6%
5.8%
-0.4%
июнь 2023
1.3%
7.5%
-0.5%
май 2023
-0.5%
9.3%
-1.9%
апр. 2023
-1.8%
11.3%
4.2%
март 2023
4.3%
13.0%
7.2%
февр. 2023
7.2%
14.3%
8.4%
янв. 2023
8.6%
15.5%
14.9%
дек. 2022
14.9%
16.5%
11.4%
нояб. 2022
11.5%
17.5%
12.5%
окт. 2022
12.5%
18.2%
18.0%
сент. 2022
18.0%
18.2%
22.9%
авг. 2022
23.1%
17.7%
16.2%
июль 2022
16.3%
17.5%
17.9%
июнь 2022
18.0%
17.2%
23.6%
май 2022
23.6%
16.2%
22.0%
апр. 2022
22.0%
15.8%
21.6%
март 2022
21.4%
-11.8%
20.8%
февр. 2022
20.9%
-11.4%
16.9%
янв. 2022
16.9%
-9.3%
14.5%
дек. 2021
14.3%
-6.8%
22.2%
нояб. 2021
22.2%
-7.6%
17.0%
окт. 2021
16.9%
-5.0%
15.1%
сент. 2021
15.2%
3.9%
12.4%
1234
