Экономический календарь
Продажи в промышленном секторе Италии г/г (Italy Industrial Sales y/y)
|Низкая
|1.7%
|3.0%
|
3.4%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс продажи в промышленном секторе г/г (Industrial Sales y/y) отражает изменение стоимости товаров, проданных итальянскими предприятиями промышленного сектора в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Это важный индикатор для оценки тенденции роста производственных мощностей промышленных компаний.
Индекс рассчитывается по результатам опроса итальянских компаний, в которых работают не менее 20 человек. Для получения максимально полных данных, выборка компаний для участия в опросе составляется с учетом классификации Alteco 2007. В рамках данного исследования рассчитываются составные индексы продаж на внутреннем и внешнем рынке. Итоговый индекс рассчитывается по агрегированной формуле Ласпейреса как средневзвешенное значение. Базисным периодом для расчетов считается 2015 год.
Данные выходят через 45 дней после отчетного периода. Индекс часто используется для экономического анализа, в том числе в сочетании с другими экономическими индикаторами производства и продаж, а также дополнительно к данным ВВП и соотношения Государственного дефицита/ВВП.
Что касается интерпретации результатов при принятии решений в трейдинге, значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса евро, а значения ниже прогнозируемых — неблагоприятными.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Продажи в промышленном секторе Италии г/г (Italy Industrial Sales y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
