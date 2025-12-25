Индекс продажи в промышленном секторе г/г (Industrial Sales y/y) отражает изменение стоимости товаров, проданных итальянскими предприятиями промышленного сектора в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Это важный индикатор для оценки тенденции роста производственных мощностей промышленных компаний.

Индекс рассчитывается по результатам опроса итальянских компаний, в которых работают не менее 20 человек. Для получения максимально полных данных, выборка компаний для участия в опросе составляется с учетом классификации Alteco 2007. В рамках данного исследования рассчитываются составные индексы продаж на внутреннем и внешнем рынке. Итоговый индекс рассчитывается по агрегированной формуле Ласпейреса как средневзвешенное значение. Базисным периодом для расчетов считается 2015 год.

Данные выходят через 45 дней после отчетного периода. Индекс часто используется для экономического анализа, в том числе в сочетании с другими экономическими индикаторами производства и продаж, а также дополнительно к данным ВВП и соотношения Государственного дефицита/ВВП.

Что касается интерпретации результатов при принятии решений в трейдинге, значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса евро, а значения ниже прогнозируемых — неблагоприятными.

