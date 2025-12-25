КалендарьРазделы

Число регистраций новых автомобилей в Италии г/г (Italy New Car Registrations y/y)

Италия
EUR, Евро
Итальянская ассоциация автопроизводителей (ANFIA) (Italian Association of the Automobile Industry (ANFIA))
Бизнес
Низкая
-0.6%
0.0%
Число регистраций новых автомобилей г/г (New Car Registrations y/y) отражает изменение в регистрации новых пассажирских транспортных средств в Италии в текущем месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. В четвертый рабочий день каждого месяца Ассоциация автомобилистов Италии ANFIA, являющаяся членом Ассоциации европейских производителей автомобилей ACEA, публикует данные о количестве новых регистраций за прошедший месяц с разбивкой по типам транспортных средств, производителям и регионам страны.

Источником данных для составления отчета служат местные регулирующие органы и страховые компании. В отчет включаются только новые автомобили, впервые получившие номерные знаки, и не учитываются автомобили, которые уже были ранее зарегистрированы в стране или за рубежом. Тем самым регистрации новых автомобилей напрямую отражают продажи.

Рост значения отражает рост потребления и благоприятную экономическую обстановку в стране. Однако на продажи и, соответственно, регистрации может влиять и ужесточение экологических требований и стандартов в стране. Поэтому влияние индикатора на котировки невелико, однако значения индикатора выше ожидаемых могут положительно отразиться на котировках евро.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Число регистраций новых автомобилей в Италии г/г (Italy New Car Registrations y/y)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
0.0%
-0.6%
окт. 2025
-0.6%
4.1%
сент. 2025
4.1%
-2.7%
авг. 2025
-2.7%
-5.1%
июль 2025
-5.1%
-17.4%
июнь 2025
-17.4%
-0.2%
май 2025
-0.2%
2.7%
апр. 2025
2.7%
6.2%
март 2025
6.2%
-6.3%
февр. 2025
-6.3%
-5.9%
янв. 2025
-5.9%
-4.9%
дек. 2024
-4.9%
-10.8%
нояб. 2024
-10.8%
-9.1%
окт. 2024
-9.1%
-10.7%
сент. 2024
-10.7%
-13.4%
авг. 2024
-13.4%
4.7%
июль 2024
4.7%
15.0%
июнь 2024
15.0%
-6.6%
май 2024
-6.6%
7.5%
апр. 2024
7.5%
-3.7%
март 2024
-3.7%
12.8%
февр. 2024
12.8%
10.6%
янв. 2024
10.6%
5.9%
дек. 2023
5.9%
16.2%
нояб. 2023
16.2%
20.0%
окт. 2023
20.0%
22.8%
сент. 2023
22.8%
12.0%
авг. 2023
12.0%
8.8%
июль 2023
8.8%
9.2%
июнь 2023
9.2%
23.1%
май 2023
23.1%
29.2%
апр. 2023
29.2%
40.8%
март 2023
40.8%
17.5%
февр. 2023
17.5%
19.0%
янв. 2023
19.0%
21.0%
дек. 2022
21.0%
14.7%
нояб. 2022
14.7%
14.6%
окт. 2022
14.6%
5.4%
сент. 2022
5.4%
9.9%
авг. 2022
9.9%
-0.8%
июль 2022
-0.8%
-15.0%
июнь 2022
-15.0%
-15.1%
май 2022
-15.1%
-33.0%
апр. 2022
-33.0%
-29.7%
март 2022
-29.7%
-22.6%
февр. 2022
-22.6%
-19.7%
янв. 2022
-19.7%
-27.5%
дек. 2021
-27.5%
-24.6%
нояб. 2021
-24.6%
-35.7%
окт. 2021
-35.7%
-32.7%
123
