Индекс потребительских цен г/г (CPI y/y) отражает изменение цен на потребительскую корзину товаров и услуг, предназначенных для конечного потребления домохозяйств Италии, за отчетный месяц по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Это фундаментальный показатель для оценки изменений в покупательских тенденциях, который используется как показатель общей инфляции.

Данные для расчета ИПЦ собираются из локальных и централизованных исследований, а также из административных источников (например, данные предоставляет Министерство экономического развития). Расчет индекса производится на разных уровнях: отдельно по провинциям и регионам, а также всеобщий ИПЦ, которые представляет собой взвешенное среднее значение региональных индексов.

В потребительскую корзину входят продукты питания, безалкогольные и алкогольные напитки, табак, одежда, мебель, электричество и вода, транспортные услуги, развлечения, образование и другие товары и услуги. Товарам и услугам из корзины присваиваются различные веса, которые отражают соответствующие доли в расходах на конечное потребление.

Индекс потребительских цен — один из важнейших показателей, характеризующих инфляцию в стране. Для борьбы с инфляцией часто используется повышение ставок, что приводит к привлечению иностранных инвестиций. Поэтому значение индекса выше прогнозируемого можно интерпретировать как положительный сигнал и признак возможного движения котировок евро в сторону повышения. Соответственно, значения индекса ниже прогнозируемых могут иметь отрицательное влияние на курс евро.

График последних значений: