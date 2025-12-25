КалендарьРазделы

Индекс потребительских цен Италии г/г (Italy Consumer Price Index (CPI) y/y)

Страна:
Италия
EUR, Евро
Источник:
Национальный институт статистики (National Institute of Statistics)
Сектор:
Цены
Низкая 1.1% 1.2%
1.2%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
1.1%
1.1%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс потребительских цен г/г (CPI y/y) отражает изменение цен на потребительскую корзину товаров и услуг, предназначенных для конечного потребления домохозяйств Италии, за отчетный месяц по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Это фундаментальный показатель для оценки изменений в покупательских тенденциях, который используется как показатель общей инфляции.

Данные для расчета ИПЦ собираются из локальных и централизованных исследований, а также из административных источников (например, данные предоставляет Министерство экономического развития). Расчет индекса производится на разных уровнях: отдельно по провинциям и регионам, а также всеобщий ИПЦ, которые представляет собой взвешенное среднее значение региональных индексов.

В потребительскую корзину входят продукты питания, безалкогольные и алкогольные напитки, табак, одежда, мебель, электричество и вода, транспортные услуги, развлечения, образование и другие товары и услуги. Товарам и услугам из корзины присваиваются различные веса, которые отражают соответствующие доли в расходах на конечное потребление.

Индекс потребительских цен — один из важнейших показателей, характеризующих инфляцию в стране. Для борьбы с инфляцией часто используется повышение ставок, что приводит к привлечению иностранных инвестиций. Поэтому значение индекса выше прогнозируемого можно интерпретировать как положительный сигнал и признак возможного движения котировок евро в сторону повышения. Соответственно, значения индекса ниже прогнозируемых могут иметь отрицательное влияние на курс евро.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительских цен Италии г/г (Italy Consumer Price Index (CPI) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
1.1%
1.2%
1.2%
нояб. 2025 предв.
1.2%
1.1%
1.2%
окт. 2025
1.2%
1.2%
1.2%
окт. 2025 предв.
1.2%
1.6%
1.6%
сент. 2025
1.6%
1.6%
1.6%
сент. 2025 предв.
1.6%
1.5%
1.6%
авг. 2025
1.6%
1.6%
1.6%
авг. 2025 предв.
1.6%
1.6%
1.7%
июль 2025
1.7%
1.7%
1.7%
июль 2025 предв.
1.7%
1.6%
1.7%
июнь 2025
1.7%
1.7%
1.7%
июнь 2025 предв.
1.7%
1.6%
1.6%
май 2025
1.6%
1.7%
1.7%
май 2025 предв.
1.7%
1.9%
1.9%
апр. 2025
1.9%
2.0%
2.0%
апр. 2025 предв.
2.0%
2.2%
1.9%
март 2025
1.9%
2.0%
2.0%
март 2025 предв.
2.0%
1.7%
1.6%
февр. 2025
1.6%
1.7%
1.7%
февр. 2025 предв.
1.7%
1.8%
1.5%
янв. 2025
1.5%
1.5%
1.5%
янв. 2025 предв.
1.5%
1.0%
1.3%
дек. 2024
1.3%
1.3%
1.3%
дек. 2024 предв.
1.3%
1.6%
1.3%
нояб. 2024
1.3%
1.4%
1.4%
нояб. 2024 предв.
1.4%
1.2%
0.9%
окт. 2024
0.9%
0.9%
0.9%
окт. 2024 предв.
0.9%
0.9%
0.7%
сент. 2024
0.7%
0.7%
0.7%
сент. 2024 предв.
0.7%
0.9%
1.1%
авг. 2024
1.1%
1.1%
1.1%
авг. 2024 предв.
1.1%
1.3%
1.3%
июль 2024
1.3%
1.3%
1.3%
июль 2024 предв.
1.3%
0.8%
0.8%
июнь 2024
0.8%
0.8%
0.8%
июнь 2024 предв.
0.8%
0.8%
0.8%
май 2024
0.8%
0.8%
0.8%
май 2024 предв.
0.8%
0.9%
0.8%
апр. 2024
0.8%
0.9%
0.9%
апр. 2024 предв.
0.9%
1.8%
1.2%
март 2024
1.2%
1.3%
1.3%
март 2024 предв.
1.3%
0.2%
0.8%
февр. 2024
0.8%
0.8%
0.8%
февр. 2024 предв.
0.8%
0.4%
0.8%
янв. 2024
0.8%
0.8%
0.8%
янв. 2024 предв.
0.8%
-0.3%
0.6%
дек. 2023
0.6%
0.6%
0.6%
дек. 2023 предв.
0.6%
0.7%
нояб. 2023
0.7%
0.8%
0.8%
нояб. 2023 предв.
0.8%
0.1%
1.7%
