Уровень безработицы за квартал (Quarterly Unemployment Rate) представляет собой процентное отношение безработных граждан Италии к общему количеству рабочей силы. Безработными считаются нетрудоустроенные лица в возрасте 15–74 лет, которые активно ищут работу в течение последних четырех недель и могут приступить к работе в течение следующих двух недель. Ежеквартальный индекс отражает уровень безработицы за предыдущий квартал. Проводится сезонная корректировка полученных данных.

Последние статистические данные говорят от том, что уровень безработицы выше в некоторых регионах Южной Италии, а в регионах, расположенных на севере, он ниже. Кроме того, в целом по стране уровень безработицы среди молодежи выше среднего значения. Вследствие этого многие молодые люди живут со своими родителями.

Снижение показателя безработицы оказывает положительное влияние на котировки валюты (евро в Италии), потому что занятые люди тратят больше денег и, следовательно, положительно влияют на ВВП. Рост показателя безработицы означает потерю дохода для отдельных лиц и увеличение давления на государство, которое вынуждено выплачивать социальные пособия неработающему населению. Таким образом высокий уровень безработицы считается отрицательным для котировок евро.

