Гармонизированный индекс потребительских цен Италии г/г (Italy Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)
|Низкая
|1.1%
|1.1%
|
1.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.9%
|
1.1%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Гармонизированный индекс потребительских цен г/г (HICP y/y) отражает изменение цен на потребительскую корзину товаров и услуг, предназначенных для конечного потребления домохозяйств Италии, за отчетный месяц по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Данные для гармонизированного ИПЦ собираются Национальным институтом статистики ISTAT в соответствии с общими правилами, установленными для всех экономик Европы. Такой расчет индекса позволяет сравнивать показатели разных европейских странах.
Индекс рассчитывается по ценам на потребительскую корзину товаров и услуг, которая составляется с учетом индивидуальных особенностей каждой из стран Европы, с применением общих правил установки весов для товаров и услуг, включенных в эту корзину. Из расчета индекса исключаются лотереи и прогнозы на мероприятия. Гармонизированный ИПЦ позволяет сравнивать инфляцию между странами-членами ЕС и является ключевым индикатором, используемым Европейским центральным банком при определении денежно-кредитной политики.
В Италии существуют два других индекса потребительских цен, NIC и FOI, которые отличаются от гармонизированного ИПЦ типом цены, используемой при расчете индекса. Так, Гармонизированный ИПЦ отражает фактически уплаченные потребителями цены с учетом скидок и акция, а NIC (общенациональный индекс потребительских цен) и FOI (национальный индекс потребительских цен для семей рабочих и служащих) всегда учитывают полные отпускные цены.
Для расчета индекса институт статистики собирает данные о ценах в точках продаж, которые потребители посещают для совершения покупок.
Значение Гармонизированного индекса цен потребителей выше ожидаемого можно рассматривать как благоприятное для курса евро.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Гармонизированный индекс потребительских цен Италии г/г (Italy Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
