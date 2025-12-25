КалендарьРазделы

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Бразилии от S&P Global (S&P Global Brazil Services Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Бразилия
BRL, Бразильский реал
Источник:
S&P Global
Сектор:
Бизнес
Низкая 50.1 47.0
47.7
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
49.1
50.1
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Компания IHS Markit Ltd — мировой поставщик данных, аналитики и решения для ключевых отраслей и рынков. Цель компании — обеспечить финансовой и деловой информацией, анализом и решениями компании и правительства, повысить операционную эффективность и предоставить ресурсы, которые помогают принимать обоснованные и надежные решения.

Компания IHS Markit публикует всемирный индекс на основе бизнес-опросов Индекс менеджеров по закупкам (Purchasing Managers Index PMI®). PMI — это композитный индекс, рассчитываемый на основе статистических данных о новых заказах, производстве, занятости, времени доставки заказов и материальных запасах.

На сегодняшний день IHS Markit является одним из наиболее надежный индексов в мире, используемых в качестве ориентира центральными банками, финансовыми рынками и лицами, принимающими решения. Индекс отражает ежемесячные изменения экономических тенденций и предоставляет довольно точную и в целом уникальную информацию.

Ежемесячное исследование Индекса менеджеров по закупкам в секторе услуг Бразилии от IHS Markit составляется с использованием информации, полученной из ответов на опросник, рассылаемый менеджерам по закупкам в около 400 компаний сектора услуг. Исследование консолидировано по секторам и количеству сотрудников в компаниях на основе их вклада в ВВП.

Собранные ответы сравниваются с данными за предыдущий месяц. На основе их выпускается результат, значение которого варьируется от 0 до 100. Индекс отражает условия сектора услуг: значение показателя выше 50 свидетельствует о росте отрасли и может положительно отразиться на котировках бразильского реала.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Бразилии от S&P Global (S&P Global Brazil Services Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
50.1
47.0
47.7
окт. 2025
47.7
47.7
46.3
сент. 2025
46.3
47.8
49.3
авг. 2025
49.3
46.2
46.3
июль 2025
46.3
48.4
49.3
июнь 2025
49.3
50.8
49.6
май 2025
49.6
53.3
48.9
апр. 2025
48.9
53.7
52.5
март 2025
52.5
48.8
50.6
февр. 2025
50.6
50.1
47.6
янв. 2025
47.6
52.6
51.6
дек. 2024
51.6
55.8
53.6
нояб. 2024
53.6
56.7
56.2
окт. 2024
56.2
56.1
55.8
сент. 2024
55.8
54.8
54.2
авг. 2024
54.2
54.2
56.4
июль 2024
56.4
52.7
54.8
июнь 2024
54.8
52.4
55.3
май 2024
55.3
50.7
53.7
апр. 2024
53.7
54.1
54.8
март 2024
54.8
56.7
54.6
февр. 2024
54.6
55.0
53.1
янв. 2024
53.1
50.5
50.5
дек. 2023
50.5
53.2
51.2
нояб. 2023
51.2
52.4
51.0
окт. 2023
51.0
49.7
48.7
сент. 2023
48.7
50.5
50.6
авг. 2023
50.6
48.1
50.2
июль 2023
50.2
52.3
53.3
июнь 2023
53.3
54.4
54.1
май 2023
54.1
57.0
54.5
апр. 2023
54.5
52.2
51.8
март 2023
51.8
49.1
49.8
февр. 2023
49.8
52.5
50.7
янв. 2023
50.7
49.2
51.0
дек. 2022
51.0
53.2
51.6
нояб. 2022
51.6
58.2
54.0
окт. 2022
54.0
51.8
51.9
сент. 2022
51.9
51.2
53.9
авг. 2022
53.9
52.5
55.8
июль 2022
55.8
62.8
60.8
июнь 2022
60.8
56.5
58.6
май 2022
58.6
61.9
60.6
апр. 2022
60.6
59.9
58.1
март 2022
58.1
57.3
54.7
февр. 2022
54.7
55.4
52.8
янв. 2022
52.8
51.5
53.6
дек. 2021
53.6
48.5
53.6
нояб. 2021
53.6
56.2
54.9
окт. 2021
54.9
56.3
54.6
123
