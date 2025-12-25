Компания IHS Markit Ltd — мировой поставщик данных, аналитики и решения для ключевых отраслей и рынков. Цель компании — обеспечить финансовой и деловой информацией, анализом и решениями компании и правительства, повысить операционную эффективность и предоставить ресурсы, которые помогают принимать обоснованные и надежные решения.

Компания IHS Markit публикует всемирный индекс на основе бизнес-опросов Индекс менеджеров по закупкам (Purchasing Managers Index PMI®). PMI — это композитный индекс, рассчитываемый на основе статистических данных о новых заказах, производстве, занятости, времени доставки заказов и материальных запасах.

На сегодняшний день IHS Markit является одним из наиболее надежный индексов в мире, используемых в качестве ориентира центральными банками, финансовыми рынками и лицами, принимающими решения. Индекс отражает ежемесячные изменения экономических тенденций и предоставляет довольно точную и в целом уникальную информацию.

Ежемесячное исследование Индекса менеджеров по закупкам в секторе услуг Бразилии от IHS Markit составляется с использованием информации, полученной из ответов на опросник, рассылаемый менеджерам по закупкам в около 400 компаний сектора услуг. Исследование консолидировано по секторам и количеству сотрудников в компаниях на основе их вклада в ВВП.

Собранные ответы сравниваются с данными за предыдущий месяц. На основе их выпускается результат, значение которого варьируется от 0 до 100. Индекс отражает условия сектора услуг: значение показателя выше 50 свидетельствует о росте отрасли и может положительно отразиться на котировках бразильского реала.

График последних значений: