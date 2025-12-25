Экономический календарь
Объём банковского кредитования от Центрального Банка Бразилии м/м (Central Bank of Brazil Bank Lending m/m)
|Низкая
|N/D
|0.5%
|
1.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Кредитные операции включают в себя капитальные займы и финансирование покупок клиентов финансовыми учреждениями. По всем кредитным операциям есть процентные ставки и комиссии, которые устанавливаются в зависимости от типа кредита. Финансовые учреждения предоставляют кредиты клиентам в соответствии с их собственными правилами. К основным кредитным операциям относятся кредиты физическим лицам, корпоративные кредиты, овердрафты, краткосрочные займы, возобновляемые кредитные карты и другие займы.
Национальная финансовая система SFN объединяет организации и учреждения, которые осуществляют финансовое посредничество, то есть посредничество между кредиторами и заемщиками денег. Именно через эти организации и институты происходит оборот большей части активов граждан страны, частных компании и правительства, а так же проводится выплата платежей по долговым обязательствам и реализация инвестиций.
Состав Национальной финансовой системы (SFN):
- Нормативные органы: CMN — Национальный валютный совет, CNSP — Национальный совет по частному страхованию, CNPC — Национальный совет по дополнительной пенсии;
- Надзорные органы: BCB — Центральный Банк Бразилии, CVM — /Комиссия по ценным бумагам и биржам, Susep — Управление частного страхования, Previc — Управление национальной дополнительной пенсией;
- Операторы: банки, администраторы консорциумов, фондовая биржа, кредитные кооперативы, брокеры и дистрибьюторы, биржа товаров и фьючерсов, платежные организации, страховые компании и перестраховщики, пенсионные фонды, частные пенсионные компании и компании по капитализации;
Национальная финансовая система управляется Национальным валютным советом CMN, который отвечает за экономическую политику Бразилии.
Центральный банк Бразилии (BCB) уполномочен обеспечивать соблюдение правил CMN путем мониторинга и контроля за финансовой системой, а также осуществления денежной, обменной и кредитной политики. Центральный банк публикует ежемесячные отчеты по денежно-кредитной статистике, включая в него данные о движении национального рынка и кредитных операциях.
Кредиты и расходы тесно связаны с доверием потребителей. Значение индекса выше ожидаемого можно рассматривать как благоприятное для курса бразильского реала.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объём банковского кредитования от Центрального Банка Бразилии м/м (Central Bank of Brazil Bank Lending m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
