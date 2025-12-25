Кредитные операции включают в себя капитальные займы и финансирование покупок клиентов финансовыми учреждениями. По всем кредитным операциям есть процентные ставки и комиссии, которые устанавливаются в зависимости от типа кредита. Финансовые учреждения предоставляют кредиты клиентам в соответствии с их собственными правилами. К основным кредитным операциям относятся кредиты физическим лицам, корпоративные кредиты, овердрафты, краткосрочные займы, возобновляемые кредитные карты и другие займы.

Национальная финансовая система SFN объединяет организации и учреждения, которые осуществляют финансовое посредничество, то есть посредничество между кредиторами и заемщиками денег. Именно через эти организации и институты происходит оборот большей части активов граждан страны, частных компании и правительства, а так же проводится выплата платежей по долговым обязательствам и реализация инвестиций.

Состав Национальной финансовой системы (SFN):

Нормативные органы: CMN — Национальный валютный совет, CNSP — Национальный совет по частному страхованию, CNPC — Национальный совет по дополнительной пенсии;

Надзорные органы: BCB — Центральный Банк Бразилии, CVM — /Комиссия по ценным бумагам и биржам, Susep — Управление частного страхования, Previc — Управление национальной дополнительной пенсией;

Операторы: банки, администраторы консорциумов, фондовая биржа, кредитные кооперативы, брокеры и дистрибьюторы, биржа товаров и фьючерсов, платежные организации, страховые компании и перестраховщики, пенсионные фонды, частные пенсионные компании и компании по капитализации;

Национальная финансовая система управляется Национальным валютным советом CMN, который отвечает за экономическую политику Бразилии.

Центральный банк Бразилии (BCB) уполномочен обеспечивать соблюдение правил CMN путем мониторинга и контроля за финансовой системой, а также осуществления денежной, обменной и кредитной политики. Центральный банк публикует ежемесячные отчеты по денежно-кредитной статистике, включая в него данные о движении национального рынка и кредитных операциях.

Кредиты и расходы тесно связаны с доверием потребителей. Значение индекса выше ожидаемого можно рассматривать как благоприятное для курса бразильского реала.

График последних значений: