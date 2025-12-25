Экономический календарь
Соотношение чистого долга и валового внутреннего продукта (ВВП) в Бразилии (Brazil Net Debt - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)
|Низкая
|N/D
|65.1%
|
64.8%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Чистый долг государственного сектора (Net Debt of the Public Sector) отражает задолженности нефинансового государственного сектора Бразилии. К нефинансовому государственному сектору относится прямое управление федеральным правительством, штатами и муниципалитетами. Сюда также входят косвенные администрации: государственная система социального обеспечения и нефинансовые государственные предприятия федерации, штатов и муниципалитетов. В список нефинансовых государственных предприятий не включены компании групп Petrobras и Eletrobras, потому что производится расчет именно чистого государственного долга. Центральный банк участвует в расчете чистого долга государственного сектора, поскольку результаты напрямую связаны с Национальным казначейством.
Валовой долг органов государственного управления отражает все обязательства федерального правительства, правительств штатов и муниципальных органов власти в частном секторе, государственном финансовом секторе и задолженность перед остальным миром. Также сюда включаются операции, совершаемые Центральным банком в отношении государственных ценных бумаг. Чистый долг государственного сектора — один из основных источников для оценки состояния платежеспособности Бразилии мировыми классификационными агентствами.
Соотношение чистого долга и ВВП (Net Debt - GDP Ratio) представляет собой размер государственного долга в процентах от ее валового внутреннего продукта. Чем ниже соотношение долга к ВВП в экономике, тем выше объем производства товаров и услуг и вероятность того, что прибыль будет достаточно высокой, чтобы погасить долг.
На практике, чем больше государственный долг экономики, тем выше риск дефолта в стране, поэтому значения индикатора выше ожидаемых могут оказать негативное влияние на бразильскую валюту.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Соотношение чистого долга и валового внутреннего продукта (ВВП) в Бразилии (Brazil Net Debt - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
