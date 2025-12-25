Чистый долг государственного сектора (Net Debt of the Public Sector) отражает задолженности нефинансового государственного сектора Бразилии. К нефинансовому государственному сектору относится прямое управление федеральным правительством, штатами и муниципалитетами. Сюда также входят косвенные администрации: государственная система социального обеспечения и нефинансовые государственные предприятия федерации, штатов и муниципалитетов. В список нефинансовых государственных предприятий не включены компании групп Petrobras и Eletrobras, потому что производится расчет именно чистого государственного долга. Центральный банк участвует в расчете чистого долга государственного сектора, поскольку результаты напрямую связаны с Национальным казначейством.

Валовой долг органов государственного управления отражает все обязательства федерального правительства, правительств штатов и муниципальных органов власти в частном секторе, государственном финансовом секторе и задолженность перед остальным миром. Также сюда включаются операции, совершаемые Центральным банком в отношении государственных ценных бумаг. Чистый долг государственного сектора — один из основных источников для оценки состояния платежеспособности Бразилии мировыми классификационными агентствами.

Соотношение чистого долга и ВВП (Net Debt - GDP Ratio) представляет собой размер государственного долга в процентах от ее валового внутреннего продукта. Чем ниже соотношение долга к ВВП в экономике, тем выше объем производства товаров и услуг и вероятность того, что прибыль будет достаточно высокой, чтобы погасить долг.

На практике, чем больше государственный долг экономики, тем выше риск дефолта в стране, поэтому значения индикатора выше ожидаемых могут оказать негативное влияние на бразильскую валюту.

График последних значений: