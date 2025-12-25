КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Соотношение чистого долга и валового внутреннего продукта (ВВП) в Бразилии (Brazil Net Debt - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)

Страна:
Бразилия
BRL, Бразильский реал
Источник:
Центральный Банк Бразилии (Central Bank of Brazil)
Сектор:
Правительство
Низкая N/D 65.1%
64.8%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Чистый долг государственного сектора (Net Debt of the Public Sector) отражает задолженности нефинансового государственного сектора Бразилии. К нефинансовому государственному сектору относится прямое управление федеральным правительством, штатами и муниципалитетами. Сюда также входят косвенные администрации: государственная система социального обеспечения и нефинансовые государственные предприятия федерации, штатов и муниципалитетов. В список нефинансовых государственных предприятий не включены компании групп Petrobras и Eletrobras, потому что производится расчет именно чистого государственного долга. Центральный банк участвует в расчете чистого долга государственного сектора, поскольку результаты напрямую связаны с Национальным казначейством.

Валовой долг органов государственного управления отражает все обязательства федерального правительства, правительств штатов и муниципальных органов власти в частном секторе, государственном финансовом секторе и задолженность перед остальным миром. Также сюда включаются операции, совершаемые Центральным банком в отношении государственных ценных бумаг. Чистый долг государственного сектора — один из основных источников для оценки состояния платежеспособности Бразилии мировыми классификационными агентствами.

Соотношение чистого долга и ВВП (Net Debt - GDP Ratio) представляет собой размер государственного долга в процентах от ее валового внутреннего продукта. Чем ниже соотношение долга к ВВП в экономике, тем выше объем производства товаров и услуг и вероятность того, что прибыль будет достаточно высокой, чтобы погасить долг.

На практике, чем больше государственный долг экономики, тем выше риск дефолта в стране, поэтому значения индикатора выше ожидаемых могут оказать негативное влияние на бразильскую валюту.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Соотношение чистого долга и валового внутреннего продукта (ВВП) в Бразилии (Brazil Net Debt - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
N/D
65.1%
64.8%
сент. 2025
64.8%
64.8%
64.2%
авг. 2025
64.2%
63.8%
63.7%
июль 2025
63.7%
63.2%
62.9%
июнь 2025
62.9%
62.6%
62.0%
май 2025
62.0%
62.2%
61.7%
апр. 2025
61.7%
61.7%
61.6%
март 2025
61.6%
61.0%
61.4%
февр. 2025
61.4%
62.2%
60.8%
янв. 2025
60.8%
62.0%
61.1%
дек. 2024
61.1%
61.6%
61.2%
нояб. 2024
61.2%
62.8%
62.1%
окт. 2024
62.1%
62.8%
62.4%
сент. 2024
62.4%
62.3%
62.0%
авг. 2024
62.0%
62.1%
61.9%
июль 2024
61.9%
63.0%
62.2%
июнь 2024
62.2%
62.6%
62.2%
май 2024
62.2%
61.9%
61.2%
апр. 2024
61.2%
61.4%
61.1%
март 2024
61.1%
60.8%
60.9%
февр. 2024
60.9%
60.4%
60.0%
янв. 2024
60.0%
60.2%
60.8%
дек. 2023
60.8%
60.2%
59.5%
нояб. 2023
59.5%
60.7%
60.0%
окт. 2023
60.0%
60.0%
сент. 2023
60.0%
59.9%
59.9%
авг. 2023
59.9%
60.4%
59.6%
июль 2023
59.6%
59.7%
59.1%
июнь 2023
59.1%
57.8%
57.8%
май 2023
57.8%
57.5%
57.2%
апр. 2023
57.2%
57.6%
57.2%
март 2023
57.2%
56.8%
56.6%
февр. 2023
56.6%
56.6%
56.6%
янв. 2023
56.6%
57.2%
57.5%
дек. 2022
57.5%
57.4%
57.0%
нояб. 2022
57.0%
58.9%
58.3%
окт. 2022
58.3%
58.1%
58.3%
сент. 2022
58.3%
57.6%
58.2%
авг. 2022
58.2%
58.3%
57.8%
июнь 2022
57.8%
59.9%
58.8%
май 2022
58.8%
59.2%
57.9%
апр. 2022
57.9%
58.9%
58.2%
март 2022
58.2%
56.7%
57.1%
февр. 2022
57.1%
56.5%
56.6%
янв. 2022
56.6%
57.8%
57.3%
дек. 2021
57.3%
57.3%
57.0%
нояб. 2021
57.0%
57.3%
57.6%
окт. 2021
57.6%
57.3%
58.5%
сент. 2021
58.5%
58.2%
59.3%
авг. 2021
59.3%
62.5%
60.3%
1234
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания