Экономический календарь
Объем сектора услуг в Бразилии м/м (Brazil Services Volume m/m)
Объем сектора услуг м/м (Services Volume m/m) отражает процентное изменение общего объема услуг, оказанных домохозяйствам Бразилии в отчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем. При расчете индикатора учитываются бытовые услуги; информационно-коммуникационные услуги; профессиональные, административные и дополнительные услуги; транспортные и почтовые услуги; туристические и прочие услуги. Значение индикатора выше ожидаемого может положительно отразиться на котировках бразильского реала.
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объем сектора услуг в Бразилии м/м (Brazil Services Volume m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
