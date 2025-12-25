Центральный банк Бразилии BCB рассчитывает консолидированную фискальную статистику государственного сектора, включая чистую задолженность и потребности в финансировании, отраженные в сальдо номинального бюджета и сальдо первичного бюджета Бразилии. Банк ежемесячно публикует отчет по фискальной статистике, в котором отражен первичный профицит.

Разница между государственными доходами и расходами — это финансовый результат, рассчитываемый на основе номинальных, операционных и первичных показателей.

Номинальный результат рассчитывается как разница между общим движением всех доходов (включая финансовые инвестиции) и всех расходов (включая процентные расходы) и соответствует потребности в финансировании государственного сектора.

Для расчета операционного результата из номинального значения вычитается денежный пересчет чистого долга, что позволяет исключить влияние инфляции.

Для расчета первичного результата из номинального значения исключают часть, относящуюся к номинальной процентной ставке (реальная процентная ставка плюс пересчет денежных средств), взимаемой с чистой задолженности, что позволяет проверить достижение целей, установленных в Законе о бюджетных принципах.

Первичный профицит отражает, сколько правительство сэкономило за определенные период времени (один месяц, один семестр, один год) для выплаты процентов по своему долгу.

Положительный баланс первичного является профицитом. Такая ситуация считается положительной для курса бразильского реала.

