Первичный баланс бюджета Бразилии (Brazil Primary Budget Balance)
|Низкая
|N/D
|R$19.687 млрд
|
R$-17.452 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Центральный банк Бразилии BCB рассчитывает консолидированную фискальную статистику государственного сектора, включая чистую задолженность и потребности в финансировании, отраженные в сальдо номинального бюджета и сальдо первичного бюджета Бразилии. Банк ежемесячно публикует отчет по фискальной статистике, в котором отражен первичный профицит.
Разница между государственными доходами и расходами — это финансовый результат, рассчитываемый на основе номинальных, операционных и первичных показателей.
Номинальный результат рассчитывается как разница между общим движением всех доходов (включая финансовые инвестиции) и всех расходов (включая процентные расходы) и соответствует потребности в финансировании государственного сектора.
Для расчета операционного результата из номинального значения вычитается денежный пересчет чистого долга, что позволяет исключить влияние инфляции.
Для расчета первичного результата из номинального значения исключают часть, относящуюся к номинальной процентной ставке (реальная процентная ставка плюс пересчет денежных средств), взимаемой с чистой задолженности, что позволяет проверить достижение целей, установленных в Законе о бюджетных принципах.
Первичный профицит отражает, сколько правительство сэкономило за определенные период времени (один месяц, один семестр, один год) для выплаты процентов по своему долгу.
Положительный баланс первичного является профицитом. Такая ситуация считается положительной для курса бразильского реала.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Первичный баланс бюджета Бразилии (Brazil Primary Budget Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
