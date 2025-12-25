КалендарьРазделы

Первичный баланс бюджета Бразилии (Brazil Primary Budget Balance)

Страна:
Бразилия
BRL, Бразильский реал
Источник:
Центральный Банк Бразилии (Central Bank of Brazil)
Сектор:
Правительство
Низкая N/D R$​19.687 млрд
R$​-17.452 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Центральный банк Бразилии BCB рассчитывает консолидированную фискальную статистику государственного сектора, включая чистую задолженность и потребности в финансировании, отраженные в сальдо номинального бюджета и сальдо первичного бюджета Бразилии. Банк ежемесячно публикует отчет по фискальной статистике, в котором отражен первичный профицит.

Разница между государственными доходами и расходами — это финансовый результат, рассчитываемый на основе номинальных, операционных и первичных показателей.

Номинальный результат рассчитывается как разница между общим движением всех доходов (включая финансовые инвестиции) и всех расходов (включая процентные расходы) и соответствует потребности в финансировании государственного сектора.

Для расчета операционного результата из номинального значения вычитается денежный пересчет чистого долга, что позволяет исключить влияние инфляции.

Для расчета первичного результата из номинального значения исключают часть, относящуюся к номинальной процентной ставке (реальная процентная ставка плюс пересчет денежных средств), взимаемой с чистой задолженности, что позволяет проверить достижение целей, установленных в Законе о бюджетных принципах.

Первичный профицит отражает, сколько правительство сэкономило за определенные период времени (один месяц, один семестр, один год) для выплаты процентов по своему долгу.

Положительный баланс первичного является профицитом. Такая ситуация считается положительной для курса бразильского реала.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Первичный баланс бюджета Бразилии (Brazil Primary Budget Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
N/D
R$​19.687 млрд
R$​-17.452 млрд
сент. 2025
R$​-17.452 млрд
R$​-27.717 млрд
R$​-17.255 млрд
авг. 2025
R$​-17.255 млрд
R$​-80.170 млрд
R$​-66.566 млрд
июль 2025
R$​-66.566 млрд
R$​24.496 млрд
R$​-47.091 млрд
июнь 2025
R$​-47.091 млрд
R$​-10.334 млрд
R$​-33.740 млрд
май 2025
R$​-33.740 млрд
R$​-26.971 млрд
R$​14.150 млрд
апр. 2025
R$​14.150 млрд
R$​82.155 млрд
R$​3.588 млрд
март 2025
R$​3.588 млрд
R$​6.215 млрд
R$​-18.973 млрд
февр. 2025
R$​-18.973 млрд
R$​58.822 млрд
R$​104.096 млрд
янв. 2025
R$​104.096 млрд
R$​76.851 млрд
R$​15.745 млрд
дек. 2024
R$​15.745 млрд
R$​7.236 млрд
R$​-6.620 млрд
нояб. 2024
R$​-6.620 млрд
R$​-35.220 млрд
R$​36.883 млрд
окт. 2024
R$​36.883 млрд
R$​35.412 млрд
R$​-7.340 млрд
сент. 2024
R$​-7.340 млрд
R$​-35.237 млрд
R$​-21.425 млрд
авг. 2024
R$​-21.425 млрд
R$​-66.679 млрд
R$​-21.348 млрд
июль 2024
R$​-21.348 млрд
R$​50.846 млрд
R$​-40.873 млрд
июнь 2024
R$​-40.873 млрд
R$​-21.997 млрд
R$​-63.895 млрд
май 2024
R$​-63.895 млрд
R$​-43.559 млрд
R$​6.688 млрд
апр. 2024
R$​6.688 млрд
R$​28.005 млрд
R$​1.177 млрд
март 2024
R$​1.177 млрд
R$​-6.117 млрд
R$​-48.692 млрд
февр. 2024
R$​-48.692 млрд
R$​0.841 млрд
R$​102.146 млрд
янв. 2024
R$​102.146 млрд
R$​-32.402 млрд
R$​-129.573 млрд
дек. 2023
R$​-129.573 млрд
R$​-4.551 млрд
R$​-37.270 млрд
нояб. 2023
R$​-37.270 млрд
R$​-2.574 млрд
R$​14.798 млрд
окт. 2023
R$​14.798 млрд
R$​-18.071 млрд
сент. 2023
R$​-18.071 млрд
R$​-41.346 млрд
R$​-22.830 млрд
авг. 2023
R$​-22.830 млрд
R$​-34.453 млрд
R$​-35.809 млрд
июль 2023
R$​-35.809 млрд
R$​-1.961 млрд
R$​-48.899 млрд
июнь 2023
R$​-48.899 млрд
R$​-18.785 млрд
R$​-50.172 млрд
май 2023
R$​-50.172 млрд
R$​14.156 млрд
R$​20.324 млрд
апр. 2023
R$​20.324 млрд
R$​17.699 млрд
R$​-14.182 млрд
март 2023
R$​-14.182 млрд
R$​3.272 млрд
R$​-26.453 млрд
февр. 2023
R$​-26.453 млрд
R$​39.289 млрд
R$​99.013 млрд
янв. 2023
R$​99.013 млрд
R$​0.098 млрд
R$​-11.813 млрд
дек. 2022
R$​-11.813 млрд
R$​-0.909 млрд
R$​-20.089 млрд
нояб. 2022
R$​-20.089 млрд
R$​13.765 млрд
R$​27.095 млрд
окт. 2022
R$​27.095 млрд
R$​-19.045 млрд
R$​10.746 млрд
сент. 2022
R$​10.746 млрд
R$​-12.872 млрд
R$​-30.279 млрд
авг. 2022
R$​-30.279 млрд
R$​8.223 млрд
R$​14.395 млрд
июнь 2022
R$​14.395 млрд
R$​-20.801 млрд
R$​-32.993 млрд
май 2022
R$​-32.993 млрд
R$​14.108 млрд
R$​38.876 млрд
апр. 2022
R$​38.876 млрд
R$​22.478 млрд
R$​4.312 млрд
март 2022
R$​4.312 млрд
R$​16.050 млрд
R$​3.471 млрд
февр. 2022
R$​3.471 млрд
R$​42.226 млрд
R$​101.833 млрд
янв. 2022
R$​101.833 млрд
R$​31.102 млрд
R$​0.123 млрд
дек. 2021
R$​0.123 млрд
R$​14.831 млрд
R$​15.034 млрд
нояб. 2021
R$​15.034 млрд
R$​18.797 млрд
R$​35.399 млрд
окт. 2021
R$​35.399 млрд
R$​0.887 млрд
R$​12.933 млрд
сент. 2021
R$​12.933 млрд
R$​-85.051 млрд
R$​16.729 млрд
авг. 2021
R$​16.729 млрд
R$​-112.063 млрд
R$​-10.283 млрд
1234
