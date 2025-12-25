Прямые иностранные инвестиции (Foreign Direct Investment) отражают международные инвестиции и операции, осуществляемые в Бразилии компаниями или частными лицами из зарубежных стран. Прямые иностранные инвестиции состоят из притоков и оттоков иностранной валюты через появление новых многонациональных компаний, а также посредством "слияний и поглощений" с национальными компаниями, инвестиций в новые объекты и технологии, конвертации кредитов и других займов в инвестиции и реинвестирование.

В расчет индикатора не включены переводы прибылей и дивидендов, переводы прироста капитала по прямым инвестициям и внутрифирменные кредиты (между компаниями одной и той же экономической группы).

Рост прямых иностранных инвестиций рассматривается как здоровый способ финансирования дефицита счета текущих операций. Рост прямых иностранных инвестиций создает рабочие места и доход, увеличивает промышленное производство, сопровождаемое внутренней и внешней торговлей, что благоприятно влияет на Валовой внутренний продукт (ВВП) и развитие инфраструктуры страны, поскольку иностранные вложения зачастую сопровождают новые технологии и навыки. Все это положительно сказывается на развитии экономики Бразилии.

Центральный банк Бразилии BCB публикует ежемесячные отчеты со статистикой внешнего сектора, которая включает в себя платежный баланс, отражающий в том числе и прямые иностранные инвестиции.

Большой объем иностранных инвестиций на внутреннем рынке укрепляет экономику, увеличивает ВВП, создает рабочие места и может иметь положительное влияние на котировки бразильского реального. Выход компаний из экономики страны или сокращение иностранных инвестиций замедляет рост ВВП, повышает безработицу, ослабляет экономику и может негативно повлиять на котировки национальной валюты.

График последних значений: