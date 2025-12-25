Экономический календарь
Прямые иностранные инвестиции в Бразилию (Brazil Foreign Direct Investment)
|Низкая
|N/D
|$6.196 млрд
|
$10.671 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Прямые иностранные инвестиции (Foreign Direct Investment) отражают международные инвестиции и операции, осуществляемые в Бразилии компаниями или частными лицами из зарубежных стран. Прямые иностранные инвестиции состоят из притоков и оттоков иностранной валюты через появление новых многонациональных компаний, а также посредством "слияний и поглощений" с национальными компаниями, инвестиций в новые объекты и технологии, конвертации кредитов и других займов в инвестиции и реинвестирование.
В расчет индикатора не включены переводы прибылей и дивидендов, переводы прироста капитала по прямым инвестициям и внутрифирменные кредиты (между компаниями одной и той же экономической группы).
Рост прямых иностранных инвестиций рассматривается как здоровый способ финансирования дефицита счета текущих операций. Рост прямых иностранных инвестиций создает рабочие места и доход, увеличивает промышленное производство, сопровождаемое внутренней и внешней торговлей, что благоприятно влияет на Валовой внутренний продукт (ВВП) и развитие инфраструктуры страны, поскольку иностранные вложения зачастую сопровождают новые технологии и навыки. Все это положительно сказывается на развитии экономики Бразилии.
Центральный банк Бразилии BCB публикует ежемесячные отчеты со статистикой внешнего сектора, которая включает в себя платежный баланс, отражающий в том числе и прямые иностранные инвестиции.
Большой объем иностранных инвестиций на внутреннем рынке укрепляет экономику, увеличивает ВВП, создает рабочие места и может иметь положительное влияние на котировки бразильского реального. Выход компаний из экономики страны или сокращение иностранных инвестиций замедляет рост ВВП, повышает безработицу, ослабляет экономику и может негативно повлиять на котировки национальной валюты.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Прямые иностранные инвестиции в Бразилию (Brazil Foreign Direct Investment)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
