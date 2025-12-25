КалендарьРазделы

Прямые иностранные инвестиции в Бразилию (Brazil Foreign Direct Investment)

Страна:
Бразилия
BRL, Бразильский реал
Источник:
Центральный Банк Бразилии (Central Bank of Brazil)
Сектор:
Деньги
Низкая N/D $​6.196 млрд
$​10.671 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Прямые иностранные инвестиции (Foreign Direct Investment) отражают международные инвестиции и операции, осуществляемые в Бразилии компаниями или частными лицами из зарубежных стран. Прямые иностранные инвестиции состоят из притоков и оттоков иностранной валюты через появление новых многонациональных компаний, а также посредством "слияний и поглощений" с национальными компаниями, инвестиций в новые объекты и технологии, конвертации кредитов и других займов в инвестиции и реинвестирование.

В расчет индикатора не включены переводы прибылей и дивидендов, переводы прироста капитала по прямым инвестициям и внутрифирменные кредиты (между компаниями одной и той же экономической группы).

Рост прямых иностранных инвестиций рассматривается как здоровый способ финансирования дефицита счета текущих операций. Рост прямых иностранных инвестиций создает рабочие места и доход, увеличивает промышленное производство, сопровождаемое внутренней и внешней торговлей, что благоприятно влияет на Валовой внутренний продукт (ВВП) и развитие инфраструктуры страны, поскольку иностранные вложения зачастую сопровождают новые технологии и навыки. Все это положительно сказывается на развитии экономики Бразилии.

Центральный банк Бразилии BCB публикует ежемесячные отчеты со статистикой внешнего сектора, которая включает в себя платежный баланс, отражающий в том числе и прямые иностранные инвестиции.

Большой объем иностранных инвестиций на внутреннем рынке укрепляет экономику, увеличивает ВВП, создает рабочие места и может иметь положительное влияние на котировки бразильского реального. Выход компаний из экономики страны или сокращение иностранных инвестиций замедляет рост ВВП, повышает безработицу, ослабляет экономику и может негативно повлиять на котировки национальной валюты.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Прямые иностранные инвестиции в Бразилию (Brazil Foreign Direct Investment)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
N/D
$​6.196 млрд
$​10.671 млрд
сент. 2025
$​10.671 млрд
$​5.742 млрд
$​7.989 млрд
авг. 2025
$​7.989 млрд
$​5.395 млрд
$​8.324 млрд
июль 2025
$​8.324 млрд
$​5.394 млрд
$​2.810 млрд
июнь 2025
$​2.810 млрд
$​5.925 млрд
$​3.662 млрд
май 2025
$​3.662 млрд
$​5.911 млрд
$​5.491 млрд
апр. 2025
$​5.491 млрд
$​5.315 млрд
$​5.990 млрд
март 2025
$​5.990 млрд
$​5.847 млрд
$​9.300 млрд
февр. 2025
$​9.300 млрд
$​5.153 млрд
$​6.501 млрд
янв. 2025
$​6.501 млрд
$​3.949 млрд
$​2.765 млрд
дек. 2024
$​2.765 млрд
$​5.134 млрд
$​6.956 млрд
нояб. 2024
$​6.956 млрд
$​5.122 млрд
$​5.717 млрд
окт. 2024
$​5.717 млрд
$​5.219 млрд
$​5.229 млрд
сент. 2024
$​5.229 млрд
$​5.261 млрд
$​6.104 млрд
авг. 2024
$​6.104 млрд
$​5.289 млрд
$​7.258 млрд
июль 2024
$​7.258 млрд
$​5.303 млрд
$​6.269 млрд
июнь 2024
$​6.269 млрд
$​5.099 млрд
$​3.023 млрд
май 2024
$​3.023 млрд
$​5.004 млрд
$​3.867 млрд
апр. 2024
$​3.867 млрд
$​5.168 млрд
$​9.591 млрд
март 2024
$​9.591 млрд
$​4.970 млрд
$​5.012 млрд
февр. 2024
$​5.012 млрд
$​5.216 млрд
$​8.741 млрд
янв. 2024
$​8.741 млрд
$​2.388 млрд
$​-0.389 млрд
дек. 2023
$​-0.389 млрд
$​6.015 млрд
$​7.780 млрд
нояб. 2023
$​7.780 млрд
$​3.798 млрд
$​3.306 млрд
окт. 2023
$​3.306 млрд
$​3.752 млрд
сент. 2023
$​3.752 млрд
$​4.787 млрд
$​4.270 млрд
авг. 2023
$​4.270 млрд
$​5.215 млрд
$​4.244 млрд
июль 2023
$​4.244 млрд
$​5.828 млрд
$​1.880 млрд
июнь 2023
$​1.880 млрд
$​6.422 млрд
$​5.380 млрд
май 2023
$​5.380 млрд
$​6.586 млрд
$​3.312 млрд
апр. 2023
$​3.312 млрд
$​6.795 млрд
$​7.673 млрд
март 2023
$​7.673 млрд
$​6.904 млрд
$​6.451 млрд
февр. 2023
$​6.451 млрд
$​7.013 млрд
$​6.877 млрд
янв. 2023
$​6.877 млрд
$​7.092 млрд
$​5.570 млрд
дек. 2022
$​5.570 млрд
$​7.217 млрд
$​8.338 млрд
нояб. 2022
$​8.338 млрд
$​8.145 млрд
$​5.541 млрд
окт. 2022
$​5.541 млрд
$​6.594 млрд
$​9.185 млрд
сент. 2022
$​9.185 млрд
$​5.389 млрд
$​7.723 млрд
июль 2022
$​7.723 млрд
$​4.578 млрд
$​4.483 млрд
май 2022
$​4.483 млрд
$​3.979 млрд
$​7.581 млрд
март 2022
$​7.581 млрд
$​5.992 млрд
$​11.843 млрд
февр. 2022
$​11.843 млрд
$​2.991 млрд
$​4.709 млрд
янв. 2022
$​4.709 млрд
$​1.403 млрд
$​-3.935 млрд
дек. 2021
$​-3.935 млрд
$​3.444 млрд
$​4.588 млрд
нояб. 2021
$​4.588 млрд
$​3.457 млрд
$​2.493 млрд
окт. 2021
$​2.493 млрд
$​3.534 млрд
$​4.495 млрд
сент. 2021
$​4.495 млрд
$​3.542 млрд
$​4.451 млрд
авг. 2021
$​4.451 млрд
$​3.580 млрд
$​6.103 млрд
июль 2021
$​6.103 млрд
$​2.167 млрд
$​0.174 млрд
июнь 2021
$​0.174 млрд
$​4.455 млрд
$​1.229 млрд
123
