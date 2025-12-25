Общенациональный индекс потребительских цен (IPCA) отражает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые в розницу домохозяйствами, доход которых составляют от 1 до 40 минимальных оплат труда, независимо от источника такого дохода. Индекс призван охватить 90% семей, проживающих в городских районах и включенных в Национальную систему индексов потребителей SNIPC.

SNIPC собирает данные в 11 городских районах: столичные районы Белем, Форталеза, Ресифи, Сальвадор, Белу-Оризонти, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Куритиба, Порту-Алегри, Федеральный округ и Гояния.

Как правило, методология IPCA включает следующие области: состав общей структуры цен, разграничение учетных баз продуктов и мест, ценообразование и методика расчета.

Цены для расчета индекса берутся из реестров участников опроса и продуктов в соответствии с конкретными методами исследования. Для сбора данных используется одна из двух возможных процедур в зависимости от характера товаров:

Основная процедура — опрос участников на основе местоположения покупки (методология PLC, Purchase Locations Search).

Вторая процедура используется для специфических элементов, для расчета которых невозможно применить методологию PLC (например: стоимость аренды жилья, оплата домашней прислуги, кондоминиума, коммунальных услуг, сборов и т.д.).

Индекс рассчитывается как среднее арифметическое цен, собранных в различных коммерческих заведениях для каждого продукта, исследуемого в текущем месяце. Полученное значение средней цены сравнивается с результатом за предыдущий месяц. Индекс субэлементов рассчитывается с помощью простого геометрического среднего для агрегирования результатов продуктов, принадлежащих субэлементам. Для всех более высоких уровней совокупного набора применяется формула Ласпейреса.

Годовой индекс потребительских цен IPCA г/г публикуется автоматической системой SIDRA Бразильского института географии и статистики. Рост индекса может положительно повлиять на котировки бразильского реала.

График последних значений: