Внутренний валовой продукт (ВВП) Бразилии (Brizilian GDP) рассчитывается Бразильским институтом географии и статистики IBGE через Систему квартальных национальных счетов (SCNT), а квартальные и годовые результаты предоставляются автоматической системой IBGE (SIDRA).

ВВП (валовой внутренний продукт) отражает общую стоимость всех товаров и услуг (сельское хозяйство, промышленность и торговля), произведенных в Бразилии за определенный промежуток времени. Целью ВВП является измерение экономической активности и уровня благосостояния. Чем выше производство, тем больше рост потребления, инвестиций и торговли в целом.

В индексе учитывается только окончательная стоимость товаров и услуг — это позволяет избегать повторных расчетов. Например, когда мясо поступает на рынок для прямой продажи потребителю, при расчете индекса будет учитываться только конечная цена мяса. При этом из расчета исключается стоимость выращивания скота, забоя, транспортировки прочих сопутствующих расходов. Такой способ расчета позволяет избежать пересечения значений.

Потребление населения напрямую влияет на изменение ВВП. Чем больше товаров и услуг потребляет население, тем больше растет ВВП. В противном случае ВВП падает. Потребление напрямую связано с заработной платой и процентными ставками. Когда население зарабатывает больше и платит меньше процентов по своим долгам, потребление увеличивается, а ВВП также расти. При низком уровне заработной платы и высоких процентных ставках личное потребление падает, при этом также падает ВВП, а высокие процентные ставки сдерживают развитие экономики.

При расширении компания может закупать дополнительное оборудование для увеличения объемов производства. Вслед за этим они нанимают больше работников, что стимулирует развитие экономики и увеличение ВВП. Высокие процентные ставки обычно мешают развитию компаний, поскольку необходимость платить высокие проценты за кредиты ограничивает инвестиции.

Правительство также может влиять на рост ВВП. Например, когда правительство инвестирует в строительные работы (например, в строительство дороги), происходит наем рабочих, при этом снижается уровень безработицы, увеличивается потребление строительных материалов, а общий объем производства в экономике увеличивается.

Экспорт также является одним из основных факторов роста ВВП, поскольку увеличение объема поступающих в страну денег напрямую связано с увеличением расходов на внутренние инвестиции и потребление.

Валовой внутренний продукт (ВВП) кв/кв (Gross Domestic Product (GDP) q/q) отражает стоимость всех товаров и услуг, произведенных в Бразилии за отчетный квартал в сравнении с предыдущим. Рост ВВП может положительно сказаться на котировках бразильского реала.

График последних значений: