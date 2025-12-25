КалендарьРазделы

Продажи автомобилей в Бразилии от ANFAVEA м/м (ANFAVEA Brazil Auto Sales m/m)

Страна:
Бразилия
BRL, Бразильский реал
Источник:
Национальная ассоциация производителей транспортных средств (ANFAVEA) (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA))
Сектор:
Бизнес
Последний релиз
Предыдущее
Следующий релиз
Предыдущее
Различные сектора экономики могут порождать новые и способствовать расширению экономики, так что все сектора практически становятся взаимозависимыми, и таким образом рынок становится все более сложным и создает новые потребности.

Пример этого — автомобильная промышленность, которая охватывает все отрасли автомобильной промышленности (автомобили, легковые коммерческие автомобили, грузовики и автобусы), самоходные сельскохозяйственные и дорожные машины (колесные и гусеничные тракторы, комбайны и экскаваторы). В свою очередь, у них есть потребность в запчастях, а это отдельный создает гигантский рынок услуг, который включает в себя производство, маркетинг и обслуживание.

Развитие автомобильной промышленности положительно влияет на мобильность людей и грузовых перевозок, на строительство инфраструктуры Бразилии, а также на механизацию сельского хозяйства, увеличивая сельскохозяйственное производство.

Именно поэтому важно следить за экономическими показателями в этом секторе, которые способствуют росту экономики Бразилии, созданию новых рабочих мест и росту доходов населения.

Статистические данные о ежемесячных продажах транспортных средств публикуются на официальном сайте Национальной ассоциации производителей автомобильного транспорта ANFAVEA, объединяющей крупнейших производителей автомобилей, самоходной сельскохозяйственной и дорожной техники Бразилии.

Значение индикатора выше ожидаемого можно рассматривать как благоприятное для бразильской экономики и, следовательно, для курса бразильского реала.

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Продажи автомобилей в Бразилии от ANFAVEA м/м (ANFAVEA Brazil Auto Sales m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
N/D
окт. 2025
N/D
0.4%
7.9%
сент. 2025
7.9%
-7.3%
авг. 2025
-7.3%
-11.9%
14.2%
июль 2025
14.2%
17.7%
-5.7%
июнь 2025
-5.7%
9.0%
8.1%
май 2025
8.1%
-7.3%
6.7%
апр. 2025
6.7%
0.5%
5.7%
март 2025
5.7%
2.7%
8.0%
февр. 2025
8.0%
-14.1%
-33.5%
янв. 2025
-33.5%
-1.7%
1.6%
дек. 2024
1.6%
4.5%
-4.3%
нояб. 2024
-4.3%
4.4%
12.1%
окт. 2024
12.1%
-1.4%
-0.4%
сент. 2024
-0.4%
-7.7%
-1.6%
авг. 2024
-1.6%
-3.8%
12.6%
июль 2024
12.6%
14.1%
10.3%
июнь 2024
10.3%
7.3%
-12.0%
май 2024
-12.0%
-12.2%
17.6%
апр. 2024
17.6%
-4.5%
13.6%
март 2024
13.6%
12.9%
2.2%
февр. 2024
2.2%
-19.8%
-35.0%
янв. 2024
-35.0%
-15.3%
16.9%
дек. 2023
16.9%
-9.7%
-2.4%
нояб. 2023
-2.4%
-4.1%
10.2%
окт. 2023
10.2%
1.2%
-4.8%
сент. 2023
-4.8%
-3.7%
-7.9%
авг. 2023
-7.9%
0.1%
19.0%
июль 2023
19.0%
-1.8%
7.4%
июнь 2023
7.4%
-0.7%
9.8%
май 2023
9.8%
1.2%
-19.2%
апр. 2023
-19.2%
-1.3%
53.1%
март 2023
53.1%
0.6%
-9.0%
февр. 2023
-9.0%
1.3%
-34.1%
янв. 2023
-34.1%
-1.6%
6.3%
дек. 2022
6.3%
-0.1%
12.8%
нояб. 2022
12.8%
1.5%
-6.7%
окт. 2022
-6.7%
0.2%
-7.0%
сент. 2022
-7.0%
-1.9%
14.6%
авг. 2022
14.6%
-1.3%
2.2%
июль 2022
2.2%
3.2%
-4.8%
июнь 2022
-4.8%
1.6%
27.0%
май 2022
27.0%
-2.8%
0.3%
апр. 2022
0.3%
-3.7%
10.9%
март 2022
10.9%
3.7%
2.2%
февр. 2022
2.2%
5.0%
-38.9%
янв. 2022
-38.9%
-2.1%
19.7%
дек. 2021
19.7%
-6.4%
6.5%
нояб. 2021
6.5%
1.3%
4.7%
окт. 2021
4.7%
8.1%
-10.2%
123
