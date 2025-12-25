Исследование промышленного производства г/г (Industrial Production y/y) публикуется ежемесячно Бразильским институтом географии и статистики IBGE через автоматическую систему SIDRA. Целью такого исследования является анализ промышленного производства Бразилии.

Исследование промышленного производства проводится с целью анализа эволюции индустрии в целом, включая добывающую и перерабатывающую промышленность на национальном, региональном уровне и отдельно по штатам.

За отчетный период IBGE выпускает несколько статистических публикаций:

Ежемесячный фиксированный базовый индекс без учета сезонных колебаний (базовым является значение за 2012 год = 100)

Ежемесячный фиксированный базовый индекс с учетом сезонных колебаний (базовым является значение за 2012 год = 100)

Ежемесячный индекс (базовым является аналогичный месяц предыдущего года, значение за который принято равным 100)

Кумулятивный индекс (базовым является аналогичный период предыдущего года, значение за который принято равным 100)

12-месячный накопленный индекс (базовое значение: предыдущие 12 месяцев = 100)

Изменение за месяц в процентном отношении с учетом сезонных колебаний (базовым считается значение за предыдущий месяц) (%)

Ежемесячное процентное изменение (базовым является аналогичный месяц предыдущего года) (%)

Изменение в процентах, накопленное с предыдущего года (базовым является аналогичный месяц предыдущего года) (%)

Изменение в процентах, накопленное за последние 12 месяцев (базовое значение: предыдущие 12 месяцев) (%)

Данный индекс относится к общим отраслевым результатам и включает добывающую и обрабатывающую промышленности. Результаты представлены в статистике SIDRA как изменение в текущем месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года в процентах.

Рост индекса промышленного производства может положительно сказаться на котировках бразильского реала.

График последних значений: