Экономический календарь
Производство автомобилей в Бразилии от ANFAVEA м/м (ANFAVEA Brazil Auto Production m/m)
|Низкая
|N/D
|
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Различные сектора экономики могут порождать новые и способствовать расширению экономики, так что все сектора практически становятся взаимозависимыми, и таким образом рынок становится все более сложным и создает новые потребности.
Пример этого — автомобильная промышленность, которая охватывает все отрасли автомобильной промышленности (автомобили, легковые коммерческие автомобили, грузовики и автобусы), самоходные сельскохозяйственные и дорожные машины (колесные и гусеничные тракторы, комбайны и экскаваторы). В свою очередь, у них есть потребность в запчастях, а это отдельный создает гигантский рынок услуг, который включает в себя производство, маркетинг и обслуживание.
Развитие автомобильной промышленности положительно влияет на мобильность людей и грузовых перевозок, на строительство инфраструктуры Бразилии, а также на механизацию сельского хозяйства, увеличивая сельскохозяйственное производство.
Именно поэтому важно следить за экономическими показателями в этом секторе, которые способствуют росту экономики Бразилии, созданию новых рабочих мест и росту доходов населения.
Статистические данные о ежемесячном производстве транспортных средств публикуются на официальном сайте Национальной ассоциации производителей автомобильного транспорта ANFAVEA, объединяющей крупнейших производителей автомобилей, самоходной сельскохозяйственной и дорожной техники Бразилии.
Значение индикатора выше ожидаемого можно рассматривать как благоприятное для бразильской экономики и, следовательно, для курса бразильского реала.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Производство автомобилей в Бразилии от ANFAVEA м/м (ANFAVEA Brazil Auto Production m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress