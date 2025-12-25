Индекс IGP-DI на протяжении многих лет был официальным индексом инфляции в Бразилии. В настоящее время основным является индекс IPCA, который публикуется Бразильским институтом географии и статистики IBGE.

Индекс IGP-DI рассчитывается Бразильским институтом экономики Фонда Гетулио Варгаса (FGV). Этот индикатор изменения цен Бразилии рассчитывается уже более шестидесяти лет. Он показывает изменение цены от первого до последнего дня каждого месяца. По сути, индикатор IGP-DI отражает динамику цен за определенный период времени.

Индикатор рассчитывается как средневзвешенное значение трех индексов, измеряющих инфляцию: расширенного индекса цен производителей IPA-M (доля в общем расчете составляет 60%), индекса потребительских цен (ИПЦ, который составляет 30%) и национального индекса гражданского строительства INCC (10%). Индикатор учитывает изменения цен в различных видах экономической деятельности на внутреннем рынке Бразилии. Отрицательное значение этого показателя указывает на то, что в исследуемый период в Бразилии наблюдалась дефляция.

График последних значений: