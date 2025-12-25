КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Индекс инфляции IGP-DI в Бразилии от FGV м/м (FGV Brazil IGP-DI Inflation Index m/m)

Страна:
Бразилия
BRL, Бразильский реал
Источник:
Фонд Жетулиу Варгаса (FGV) (Fundação Getúlio Vargas (FGV))
Сектор:
Цены
Низкая 0.01% 0.27%
-0.03%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индекс IGP-DI на протяжении многих лет был официальным индексом инфляции в Бразилии. В настоящее время основным является индекс IPCA, который публикуется Бразильским институтом географии и статистики IBGE.

Индекс IGP-DI рассчитывается Бразильским институтом экономики Фонда Гетулио Варгаса (FGV). Этот индикатор изменения цен Бразилии рассчитывается уже более шестидесяти лет. Он показывает изменение цены от первого до последнего дня каждого месяца. По сути, индикатор IGP-DI отражает динамику цен за определенный период времени.

Индикатор рассчитывается как средневзвешенное значение трех индексов, измеряющих инфляцию: расширенного индекса цен производителей IPA-M (доля в общем расчете составляет 60%), индекса потребительских цен (ИПЦ, который составляет 30%) и национального индекса гражданского строительства INCC (10%). Индикатор учитывает изменения цен в различных видах экономической деятельности на внутреннем рынке Бразилии. Отрицательное значение этого показателя указывает на то, что в исследуемый период в Бразилии наблюдалась дефляция.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс инфляции IGP-DI в Бразилии от FGV м/м (FGV Brazil IGP-DI Inflation Index m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
0.01%
0.27%
-0.03%
окт. 2025
-0.03%
0.09%
0.36%
сент. 2025
0.36%
-0.34%
0.20%
авг. 2025
0.20%
-0.63%
-0.07%
июль 2025
-0.07%
-0.13%
-1.80%
июнь 2025
-1.80%
0.45%
-0.85%
май 2025
-0.85%
0.68%
0.30%
апр. 2025
0.30%
0.47%
-0.50%
март 2025
-0.50%
0.89%
1.00%
февр. 2025
1.00%
0.87%
0.11%
янв. 2025
0.11%
0.89%
0.87%
дек. 2024
0.87%
1.67%
1.18%
нояб. 2024
1.18%
-0.21%
1.54%
окт. 2024
1.54%
0.20%
1.03%
сент. 2024
1.03%
-0.52%
0.12%
авг. 2024
0.12%
1.08%
0.83%
июль 2024
0.83%
1.45%
0.50%
июнь 2024
0.50%
0.39%
0.87%
май 2024
0.87%
1.31%
0.72%
апр. 2024
0.72%
0.42%
-0.30%
март 2024
-0.30%
-0.90%
-0.41%
февр. 2024
-0.41%
-0.97%
-0.27%
янв. 2024
-0.27%
0.40%
0.64%
дек. 2023
0.64%
0.61%
0.50%
нояб. 2023
0.50%
0.48%
0.51%
окт. 2023
0.51%
0.03%
0.45%
сент. 2023
0.45%
0.05%
авг. 2023
0.05%
-0.93%
-0.40%
июль 2023
-0.40%
-1.91%
-1.45%
июнь 2023
-1.45%
-1.73%
-2.33%
май 2023
-2.33%
-0.68%
-1.01%
апр. 2023
-1.01%
-0.15%
-0.34%
март 2023
-0.34%
0.05%
0.04%
февр. 2023
0.04%
0.19%
0.06%
янв. 2023
0.06%
0.07%
0.31%
дек. 2022
0.31%
-0.40%
-0.18%
нояб. 2022
-0.18%
-0.92%
-0.62%
окт. 2022
-0.62%
-0.89%
-1.22%
сент. 2022
-1.22%
0.00%
-0.55%
авг. 2022
-0.55%
0.37%
-0.38%
июль 2022
-0.38%
0.70%
0.62%
июнь 2022
0.62%
1.20%
0.69%
май 2022
0.69%
1.56%
0.41%
апр. 2022
0.41%
1.91%
2.37%
март 2022
2.37%
1.44%
1.50%
февр. 2022
1.50%
0.88%
2.01%
янв. 2022
2.01%
0.60%
1.25%
дек. 2021
1.25%
0.88%
-0.58%
нояб. 2021
-0.58%
0.93%
1.60%
окт. 2021
1.60%
-1.07%
-0.55%
123
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания