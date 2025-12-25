Индекс потребительских цен от Института экономических исследований USP отражает стоимость жизни для семей, чей доход составляет от 1 до 10 минимальных оплат труда в Сан-Паулу. В соответствии с Обследованием бюджета домохозяйств (POF) информация разделена на категории по группам расходов: жилье, питание, транспорт, личные расходы, здравоохранение, одежда и образование.

В исследовании анализируется разница цен в первый и последний день месяца, а сам индекс потребительских цен публикуется примерно в десятый день месяца, следующего за опросом. Другой период для сбора данных — предшествующие четыре недели, поэтому институт экономических данных может не раскрывать собранные данные, чтобы избежать ошибок, и предоставлять информацию в соответствии с реальным потреблением в Сан-Паулу.

Данный индекс отражает влияние инфляции в городе Сан-Паулу, который имеет самый высокий валовой внутренний продукт (ВВП) среди всех муниципалитетов Бразилии. Если значение индекса растет, это может отражать инфляционную тенденцию на всей территории Бразилии.

Экономика Сан-Паулу является термометром экономики всей Бразилии, поэтому данный индекс является важным показателем, на который следует обратить внимание. Высокая инфляция негативно влияет на экономику, ослабляя курс бразильского реала.

График последних значений: