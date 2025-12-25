Экономический календарь
Индекс потребительских цен Бразилии от FIPE м/м (FIPE Brazil Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Средняя
|0.20%
|0.46%
|
0.27%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.46%
|
0.20%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс потребительских цен от Института экономических исследований USP отражает стоимость жизни для семей, чей доход составляет от 1 до 10 минимальных оплат труда в Сан-Паулу. В соответствии с Обследованием бюджета домохозяйств (POF) информация разделена на категории по группам расходов: жилье, питание, транспорт, личные расходы, здравоохранение, одежда и образование.
В исследовании анализируется разница цен в первый и последний день месяца, а сам индекс потребительских цен публикуется примерно в десятый день месяца, следующего за опросом. Другой период для сбора данных — предшествующие четыре недели, поэтому институт экономических данных может не раскрывать собранные данные, чтобы избежать ошибок, и предоставлять информацию в соответствии с реальным потреблением в Сан-Паулу.
Данный индекс отражает влияние инфляции в городе Сан-Паулу, который имеет самый высокий валовой внутренний продукт (ВВП) среди всех муниципалитетов Бразилии. Если значение индекса растет, это может отражать инфляционную тенденцию на всей территории Бразилии.
Экономика Сан-Паулу является термометром экономики всей Бразилии, поэтому данный индекс является важным показателем, на который следует обратить внимание. Высокая инфляция негативно влияет на экономику, ослабляя курс бразильского реала.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительских цен Бразилии от FIPE м/м (FIPE Brazil Consumer Price Index (CPI) m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
