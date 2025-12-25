КалендарьРазделы

Номинальный баланс бюджета Бразилии (Brazil Nominal Budget Balance)

Страна:
Бразилия
BRL, Бразильский реал
Источник:
Центральный Банк Бразилии (Central Bank of Brazil)
Сектор:
Правительство
Низкая N/D R$​-70.204 млрд
R$​-102.185 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Центральный банк Бразилии BCB рассчитывает консолидированную фискальную статистику государственного сектора, включая чистую задолженность и потребности в финансировании, отраженные в сальдо номинального бюджета и сальдо первичного бюджета Бразилии. Банк ежемесячно публикует отчет по фискальной статистике, в котором отражен номинальный профицит.

Разница между государственными доходами и расходами — это финансовый результат, рассчитываемый на основе номинальных, операционных и первичных показателей.

Номинальный результат рассчитывается как разница между общим движением всех доходов (включая финансовые инвестиции) и всех расходов (включая процентные расходы) и соответствует потребности в финансировании государственного сектора.

Для расчета операционного результата из номинального значения вычитается денежный пересчет чистого долга, что позволяет исключить влияние инфляции.

Для расчета первичного результата из номинального значения исключают часть, относящуюся к номинальной процентной ставке (реальная процентная ставка плюс пересчет денежных средств). Данное значение фокусируется на чистой задолженности и позволяет проверить достижение целей, установленных в Законе о бюджетных принципах.

Номинальный профицит возникает, когда правительство достигает первичного профицита, выплачивает проценты по государственному долгу и все еще имеет положительный результат, который используется для сокращения государственного долга Бразилии (государственный долг/ВВП).

Положительное значение Номинального сальдо бюджета указывает на избыток бюджетного капитала и может оказать положительное влияние на котировки бразильского реала.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Номинальный баланс бюджета Бразилии (Brazil Nominal Budget Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
N/D
R$​-70.204 млрд
R$​-102.185 млрд
сент. 2025
R$​-102.185 млрд
R$​-113.912 млрд
R$​-91.516 млрд
авг. 2025
R$​-91.516 млрд
R$​-112.474 млрд
R$​-175.576 млрд
июль 2025
R$​-175.576 млрд
R$​-75.775 млрд
R$​-108.107 млрд
июнь 2025
R$​-108.107 млрд
R$​-62.011 млрд
R$​-125.885 млрд
май 2025
R$​-125.885 млрд
R$​-100.346 млрд
R$​-55.536 млрд
апр. 2025
R$​-55.536 млрд
R$​-69.424 млрд
R$​-71.621 млрд
март 2025
R$​-71.621 млрд
R$​-91.509 млрд
R$​-97.226 млрд
февр. 2025
R$​-97.226 млрд
R$​6.648 млрд
R$​63.737 млрд
янв. 2025
R$​63.737 млрд
R$​-98.720 млрд
R$​-80.372 млрд
дек. 2024
R$​-80.372 млрд
R$​-125.725 млрд
R$​-99.079 млрд
нояб. 2024
R$​-99.079 млрд
R$​-115.179 млрд
R$​-74.681 млрд
окт. 2024
R$​-74.681 млрд
R$​-45.889 млрд
R$​-53.767 млрд
сент. 2024
R$​-53.767 млрд
R$​-167.436 млрд
R$​-90.381 млрд
авг. 2024
R$​-90.381 млрд
R$​-130.748 млрд
R$​-101.472 млрд
июль 2024
R$​-101.472 млрд
R$​-72.489 млрд
R$​-135.724 млрд
июнь 2024
R$​-135.724 млрд
R$​-59.455 млрд
R$​-138.256 млрд
май 2024
R$​-138.256 млрд
R$​-144.374 млрд
R$​-69.638 млрд
апр. 2024
R$​-69.638 млрд
R$​-51.078 млрд
R$​-62.981 млрд
март 2024
R$​-62.981 млрд
R$​-89.731 млрд
R$​-113.858 млрд
февр. 2024
R$​-113.858 млрд
R$​-34.392 млрд
R$​22.232 млрд
янв. 2024
R$​22.232 млрд
R$​-118.082 млрд
R$​-193.430 млрд
дек. 2023
R$​-193.430 млрд
R$​-98.012 млрд
R$​-80.887 млрд
нояб. 2023
R$​-80.887 млрд
R$​-91.022 млрд
R$​-47.148 млрд
окт. 2023
R$​-47.148 млрд
R$​-99.785 млрд
сент. 2023
R$​-99.785 млрд
R$​-97.344 млрд
R$​-106.561 млрд
авг. 2023
R$​-106.561 млрд
R$​-94.873 млрд
R$​-81.914 млрд
июль 2023
R$​-81.914 млрд
R$​-81.113 млрд
R$​-89.625 млрд
июнь 2023
R$​-89.625 млрд
R$​-74.925 млрд
R$​-119.226 млрд
май 2023
R$​-119.226 млрд
R$​-59.685 млрд
R$​-25.428 млрд
апр. 2023
R$​-25.428 млрд
R$​-42.187 млрд
R$​-79.499 млрд
март 2023
R$​-79.499 млрд
R$​-37.164 млрд
R$​-90.606 млрд
февр. 2023
R$​-90.606 млрд
R$​-36.559 млрд
R$​46.692 млрд
янв. 2023
R$​46.692 млрд
R$​-52.220 млрд
R$​-70.821 млрд
дек. 2022
R$​-70.821 млрд
R$​-48.587 млрд
R$​-70.371 млрд
нояб. 2022
R$​-70.371 млрд
R$​-52.794 млрд
R$​-14.474 млрд
окт. 2022
R$​-14.474 млрд
R$​-71.593 млрд
R$​-60.618 млрд
сент. 2022
R$​-60.618 млрд
R$​-71.481 млрд
R$​-65.907 млрд
авг. 2022
R$​-65.907 млрд
R$​-60.582 млрд
R$​-83.793 млрд
июнь 2022
R$​-83.793 млрд
R$​-41.514 млрд
R$​-65.971 млрд
май 2022
R$​-65.971 млрд
R$​-19.733 млрд
R$​-41.024 млрд
апр. 2022
R$​-41.024 млрд
R$​9.347 млрд
R$​-26.472 млрд
март 2022
R$​-26.472 млрд
R$​2.254 млрд
R$​-22.545 млрд
февр. 2022
R$​-22.545 млрд
R$​-6.159 млрд
R$​84.061 млрд
янв. 2022
R$​84.061 млрд
R$​-34.473 млрд
R$​-54.249 млрд
дек. 2021
R$​-54.249 млрд
R$​-31.434 млрд
R$​-26.608 млрд
нояб. 2021
R$​-26.608 млрд
R$​-34.805 млрд
R$​-25.014 млрд
окт. 2021
R$​-25.014 млрд
R$​-45.260 млрд
R$​-42.018 млрд
сент. 2021
R$​-42.018 млрд
R$​-54.387 млрд
R$​-29.739 млрд
авг. 2021
R$​-29.739 млрд
R$​-50.103 млрд
R$​-55.403 млрд
