Номинальный баланс бюджета Бразилии (Brazil Nominal Budget Balance)
|Низкая
|N/D
|R$-70.204 млрд
|
R$-102.185 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Центральный банк Бразилии BCB рассчитывает консолидированную фискальную статистику государственного сектора, включая чистую задолженность и потребности в финансировании, отраженные в сальдо номинального бюджета и сальдо первичного бюджета Бразилии. Банк ежемесячно публикует отчет по фискальной статистике, в котором отражен номинальный профицит.
Разница между государственными доходами и расходами — это финансовый результат, рассчитываемый на основе номинальных, операционных и первичных показателей.
Номинальный результат рассчитывается как разница между общим движением всех доходов (включая финансовые инвестиции) и всех расходов (включая процентные расходы) и соответствует потребности в финансировании государственного сектора.
Для расчета операционного результата из номинального значения вычитается денежный пересчет чистого долга, что позволяет исключить влияние инфляции.
Для расчета первичного результата из номинального значения исключают часть, относящуюся к номинальной процентной ставке (реальная процентная ставка плюс пересчет денежных средств). Данное значение фокусируется на чистой задолженности и позволяет проверить достижение целей, установленных в Законе о бюджетных принципах.
Номинальный профицит возникает, когда правительство достигает первичного профицита, выплачивает проценты по государственному долгу и все еще имеет положительный результат, который используется для сокращения государственного долга Бразилии (государственный долг/ВВП).
Положительное значение Номинального сальдо бюджета указывает на избыток бюджетного капитала и может оказать положительное влияние на котировки бразильского реала.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Номинальный баланс бюджета Бразилии (Brazil Nominal Budget Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
