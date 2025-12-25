Центральный банк Бразилии BCB рассчитывает консолидированную фискальную статистику государственного сектора, включая чистую задолженность и потребности в финансировании, отраженные в сальдо номинального бюджета и сальдо первичного бюджета Бразилии. Банк ежемесячно публикует отчет по фискальной статистике, в котором отражен номинальный профицит.

Разница между государственными доходами и расходами — это финансовый результат, рассчитываемый на основе номинальных, операционных и первичных показателей.

Номинальный результат рассчитывается как разница между общим движением всех доходов (включая финансовые инвестиции) и всех расходов (включая процентные расходы) и соответствует потребности в финансировании государственного сектора.

Для расчета операционного результата из номинального значения вычитается денежный пересчет чистого долга, что позволяет исключить влияние инфляции.

Для расчета первичного результата из номинального значения исключают часть, относящуюся к номинальной процентной ставке (реальная процентная ставка плюс пересчет денежных средств). Данное значение фокусируется на чистой задолженности и позволяет проверить достижение целей, установленных в Законе о бюджетных принципах.

Номинальный профицит возникает, когда правительство достигает первичного профицита, выплачивает проценты по государственному долгу и все еще имеет положительный результат, который используется для сокращения государственного долга Бразилии (государственный долг/ВВП).

Положительное значение Номинального сальдо бюджета указывает на избыток бюджетного капитала и может оказать положительное влияние на котировки бразильского реала.

