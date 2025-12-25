Экономический календарь
Композитный индекс менеджеров по закупкам Бразилии от S&P Global (S&P Global Brazil Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Низкая
|48.8
|48.9
|
48.2
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|49.3
|
48.8
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Компания IHS Markit Ltd — мировой поставщик данных, аналитики и решения для ключевых отраслей и рынков. Цель компании — обеспечить финансовой и деловой информацией, анализом и решениями компании и правительства, повысить операционную эффективность и предоставить ресурсы, которые помогают принимать обоснованные и надежные решения.
Компания IHS Markit публикует всемирный индекс на основе бизнес-опросов Индекс менеджеров по закупкам (Purchasing Managers Index PMI®). PMI — это композитный индекс, рассчитываемый на основе статистических данных о новых заказах, производстве, занятости, времени доставки заказов и материальных запасах.
На сегодняшний день IHS Markit является одним из наиболее надежный индексов в мире, используемых в качестве ориентира центральными банками, финансовыми рынками и лицами, принимающими решения. Индекс отражает ежемесячные изменения экономических тенденций и предоставляет довольно точную и в целом уникальную информацию.
Ежемесячное исследование Индекса менеджеров по закупкам в промышленном секторе Бразилии от IHS Markit составляется с использованием информации, полученной из ответов на опросник, рассылаемый менеджерам по закупкам в около 400 компаний промышленного сектора. Исследование консолидировано по секторам и количеству сотрудников в компаниях на основе их вклада в ВВП.
Собранные ответы сравниваются с данными за предыдущий месяц. На основе их выпускается результат, значение которого варьируется от 0 до 100. Индекс отражает условия промышленного сектора: значение показателя выше 50 свидетельствует о росте отрасли и может положительно отразиться на котировках бразильского реала.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Композитный индекс менеджеров по закупкам Бразилии от S&P Global (S&P Global Brazil Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
