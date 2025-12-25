Ежегодное исследование торговли (PAC) публикуется каждый месяц в одном отчете с ежемесячным исследованием PMC.

Он является частью ежегодной программы структурного исследования IBGE. В ходе в различных компаниях собираются данные о доходах, расходах, занятости, заработной плате и других вознаграждениях, закупках, товарных запасах и коммерческой марже в оптовой торговле и розничном сегменте продаж Бразилии.

Для сбора данных используются две модели электронных интервью среди компаний: полная и упрощенная.

Полная модель предоставляется компаниям, в которых на период сбора данных работают 20 или более человек, включая владельцев и партнеров. Но если компания с менее чем 20 сотрудниками имеет доход, сопоставимый с крупными компаниями, они также заполняют полную форму.

Упрощенную форму заполняют компании, в которых на период сбора данных работают менее 20 человек, включая владельцев и партнеров.

Готовое торговое исследование PAC проводится совместно с Ежемесячным торговым исследованием PMC, что обусловлено особенностями сезонных и косвенных колебаний, которые типичны для розничной торговли Бразилии.

Статистика ежемесячного и ежегодного исследования публикуется автоматической системой SIDRA Бразильского института географии и статистики.

Значение индекса выше ожидаемого можно рассматривать как благоприятное для котировок бразильского реала.

График последних значений: