Экономический календарь
Розничные продажи в Бразилии г/г (Brazil Retail Sales y/y)
|Средняя
|1.1%
|0.4%
|
0.8%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-1.9%
|
1.1%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Ежегодное исследование торговли (PAC) публикуется каждый месяц в одном отчете с ежемесячным исследованием PMC.
Он является частью ежегодной программы структурного исследования IBGE. В ходе в различных компаниях собираются данные о доходах, расходах, занятости, заработной плате и других вознаграждениях, закупках, товарных запасах и коммерческой марже в оптовой торговле и розничном сегменте продаж Бразилии.
Для сбора данных используются две модели электронных интервью среди компаний: полная и упрощенная.
Полная модель предоставляется компаниям, в которых на период сбора данных работают 20 или более человек, включая владельцев и партнеров. Но если компания с менее чем 20 сотрудниками имеет доход, сопоставимый с крупными компаниями, они также заполняют полную форму.
Упрощенную форму заполняют компании, в которых на период сбора данных работают менее 20 человек, включая владельцев и партнеров.
Готовое торговое исследование PAC проводится совместно с Ежемесячным торговым исследованием PMC, что обусловлено особенностями сезонных и косвенных колебаний, которые типичны для розничной торговли Бразилии.
Статистика ежемесячного и ежегодного исследования публикуется автоматической системой SIDRA Бразильского института географии и статистики.
Значение индекса выше ожидаемого можно рассматривать как благоприятное для котировок бразильского реала.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Розничные продажи в Бразилии г/г (Brazil Retail Sales y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
