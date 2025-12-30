Расчет долгосрочной ставки (Long Term Rate) ведется с 1 января 2018 года. До этого времени рассчитывалась долгосрочная процентная ставка TJLP. Это основная ставка финансирования Национального банка экономического и социального развития. Текущая долгосрочная ставка определяется каждые три месяца на основе целевого показателя инфляции на год.

Правительство может устанавливать меньшие процентные ставки для стимулирования определенных предприятий и секторов. Однако для этого необходимо пройти через государственный бюджет, то есть предыдущей долгосрочной процентной ставке TJLP требовалось одобрение Конгресса. В связи с этой политической особенностью, чтобы избежать избежать вмешательства правительства, Национальный банк экономического и социального развития пересмотрел ставку, которая к 2023 году должна постепенно сравняться с рыночной процентной ставкой. Таким образом, это будет процентная ставка в рамках рыночных стандартов.

Долгосрочная ставка TLP предоставляет определенные преимущества для инвесторов и для тех, кто получает финансирование в Национальном банке экономического и социального развития. Значение реальной процентной ставки фиксировано от начала до конца финансирования, что уменьшает нестабильность финансовых затрат и обеспечивает безопасность для кредиторов, давая уверенность в отношении будущей реальной ставки. Поскольку ставка фиксирована, ставке TLP доверяют больше. Все это поддерживает цели системы. Даже если на ставку TLP могут влиять изменения Национального индекса потребительских цен IPCA, любые корректировки отпускных ценах на товары и услуги сводятся к минимуму.

Поскольку это процентная ставка используется для целей финансирования Национального банка развития, повышение ставки TLP неблагоприятно для экономики и может ослабить курс бразильского реала.

