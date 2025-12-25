КалендарьРазделы

Торговый баланс Бразилии (Brazil Trade Balance)

Страна:
Бразилия
BRL, Бразильский реал
Источник:
Министерство промышленности, внешней торговли и услуг (Ministry of Industry, Foreign Trade and Services)
Сектор:
Торговля
Низкая $​5.842 млрд $​10.682 млрд
$​6.964 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Министерство промышленности, внешней торговли и услуг Бразилии (MDIC) еженедельно и ежемесячно публикует информацию о торговом балансе Бразилии.

Торговый баланс (Trade Balance) отражает разницу между экспортом и импортом всех товаров и услуг в Бразилии за отчетный период.

Когда торговый баланс является положительным, складывается положительное сальдо, другими словами, общий объем экспорта превышает общий объем импорта. Положительное сальдо торгового баланса считается благоприятным для бразильской экономики, так как объем продаж товаров и услуг за границей превышает объем импорта. Прибыль от положительного сальдо торгового баланса инвестируется внутри страны и улучшает национальную экономику.

При отрицательном торговом балансе возникает дефицит, когда общий объем импорта превышает общий объем экспорта. Дефицит торгового баланса является негативным условием для экономики Бразилии, то есть больше товаров и услуг поступает из-за рубежа, чем экспортируется. Отрицательное сальдо торгового баланса напрямую влияет на финансовые резервы страны, которые используются для покрытия расходов.

Для определения соотношения экспорта и импорта используют так называемый коэффициент покрытия импорта экспортом (EXP/IMP). По значению этого коэффициента можно оценить, насколько страна коммерчески зависит от внешних партнеров. Чем ниже коэффициент покрытия, тем больше тенденция к отрицательному торговому балансу и тем более зависима Бразилия от иностранных партнеров.

Значение индикатора, превышающее прогнозируемый уровень, может иметь благоприятное влияние на курс бразильского реала.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс Бразилии (Brazil Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
$​5.842 млрд
$​10.682 млрд
$​6.964 млрд
окт. 2025
$​6.964 млрд
$​0.884 млрд
$​2.990 млрд
сент. 2025
$​2.990 млрд
$​3.544 млрд
$​6.133 млрд
авг. 2025
$​6.133 млрд
$​4.074 млрд
$​7.075 млрд
июль 2025
$​7.075 млрд
$​10.031 млрд
$​5.889 млрд
июнь 2025
$​5.889 млрд
$​9.002 млрд
$​7.239 млрд
май 2025
$​7.239 млрд
$​8.384 млрд
$​8.153 млрд
апр. 2025
$​8.153 млрд
$​5.235 млрд
$​8.155 млрд
март 2025
$​8.155 млрд
$​1.586 млрд
$​-0.324 млрд
февр. 2025
$​-0.324 млрд
$​4.257 млрд
$​2.164 млрд
янв. 2025
$​2.164 млрд
$​4.842 млрд
$​4.803 млрд
дек. 2024
$​4.803 млрд
$​5.135 млрд
$​7.030 млрд
нояб. 2024
$​7.030 млрд
$​8.513 млрд
$​4.343 млрд
окт. 2024
$​4.343 млрд
$​8.703 млрд
$​5.363 млрд
сент. 2024
$​5.363 млрд
$​7.754 млрд
$​4.828 млрд
авг. 2024
$​4.828 млрд
$​8.841 млрд
$​7.640 млрд
июль 2024
$​7.640 млрд
$​7.163 млрд
$​6.711 млрд
июнь 2024
$​6.711 млрд
$​8.892 млрд
$​8.534 млрд
май 2024
$​8.534 млрд
$​8.384 млрд
$​9.041 млрд
апр. 2024
$​9.041 млрд
$​6.523 млрд
$​7.483 млрд
март 2024
$​7.483 млрд
$​7.855 млрд
$​5.447 млрд
февр. 2024
$​5.447 млрд
$​10.014 млрд
$​6.527 млрд
янв. 2024
$​6.527 млрд
$​10.797 млрд
$​9.360 млрд
дек. 2023
$​9.360 млрд
$​8.776 млрд
нояб. 2023
$​8.776 млрд
$​6.969 млрд
$​8.959 млрд
окт. 2023
$​8.959 млрд
$​6.737 млрд
$​8.904 млрд
сент. 2023
$​8.904 млрд
$​7.652 млрд
$​9.767 млрд
авг. 2023
$​9.767 млрд
$​9.209 млрд
$​9.035 млрд
июль 2023
$​9.035 млрд
$​10.835 млрд
$​10.592 млрд
июнь 2023
$​10.592 млрд
$​9.854 млрд
$​11.378 млрд
май 2023
$​11.378 млрд
$​7.873 млрд
$​8.225 млрд
апр. 2023
$​8.225 млрд
$​6.382 млрд
$​10.956 млрд
март 2023
$​10.956 млрд
$​3.264 млрд
$​2.837 млрд
февр. 2023
$​2.837 млрд
$​6.029 млрд
$​2.717 млрд
янв. 2023
$​2.717 млрд
$​4.780 млрд
дек. 2022
$​4.780 млрд
$​5.691 млрд
$​6.675 млрд
нояб. 2022
$​6.675 млрд
$​3.265 млрд
$​3.921 млрд
окт. 2022
$​3.921 млрд
$​1.866 млрд
$​3.994 млрд
сент. 2022
$​3.994 млрд
$​1.909 млрд
$​4.165 млрд
авг. 2022
$​4.165 млрд
$​3.730 млрд
$​5.444 млрд
июль 2022
$​5.444 млрд
$​8.467 млрд
$​8.814 млрд
июнь 2022
$​8.814 млрд
$​10.262 млрд
$​4.944 млрд
май 2022
$​4.944 млрд
$​11.496 млрд
$​8.148 млрд
апр. 2022
$​8.148 млрд
$​9.429 млрд
$​7.383 млрд
март 2022
$​7.383 млрд
$​5.612 млрд
$​4.050 млрд
февр. 2022
$​4.050 млрд
$​4.406 млрд
$​-0.176 млрд
янв. 2022
$​-0.176 млрд
$​1.428 млрд
$​3.948 млрд
дек. 2021
$​3.948 млрд
$​-2.221 млрд
$​-1.307 млрд
нояб. 2021
$​-1.307 млрд
$​-2.221 млрд
$​2.004 млрд
окт. 2021
$​2.004 млрд
$​0.011 млрд
$​4.322 млрд
