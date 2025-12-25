Министерство промышленности, внешней торговли и услуг Бразилии (MDIC) еженедельно и ежемесячно публикует информацию о торговом балансе Бразилии.

Торговый баланс (Trade Balance) отражает разницу между экспортом и импортом всех товаров и услуг в Бразилии за отчетный период.

Когда торговый баланс является положительным, складывается положительное сальдо, другими словами, общий объем экспорта превышает общий объем импорта. Положительное сальдо торгового баланса считается благоприятным для бразильской экономики, так как объем продаж товаров и услуг за границей превышает объем импорта. Прибыль от положительного сальдо торгового баланса инвестируется внутри страны и улучшает национальную экономику.

При отрицательном торговом балансе возникает дефицит, когда общий объем импорта превышает общий объем экспорта. Дефицит торгового баланса является негативным условием для экономики Бразилии, то есть больше товаров и услуг поступает из-за рубежа, чем экспортируется. Отрицательное сальдо торгового баланса напрямую влияет на финансовые резервы страны, которые используются для покрытия расходов.

Для определения соотношения экспорта и импорта используют так называемый коэффициент покрытия импорта экспортом (EXP/IMP). По значению этого коэффициента можно оценить, насколько страна коммерчески зависит от внешних партнеров. Чем ниже коэффициент покрытия, тем больше тенденция к отрицательному торговому балансу и тем более зависима Бразилия от иностранных партнеров.

Значение индикатора, превышающее прогнозируемый уровень, может иметь благоприятное влияние на курс бразильского реала.

График последних значений: