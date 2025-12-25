Индекс экономической активности IBC-Br от Центрального банка Бразилии считается индикатором, отражающим предварительные значения валового внутреннего продукта страны. В этом смысле индикатор считается своего рода термометром экономики, который Центральный банк Бразилии использует при определении базовой процентной ставки (Selic Rate) для экономики Бразилии.

Индекс включает в себя оценки роста сельского хозяйства, промышленности и сферы услуг с учетом динамики общего объема производства и импортной продукции, а также налогов, утвержденных правительством и национальным конгрессом.

Оба индикатора, IBC-Br и ВВП, измеряют экономическую активность, при этом индекс IBC-Br отражает направление изменения ВВП, но может не отражать прогнозные значения, так как для расчета индексов используются разные методологии. Различия между двумя индексами заметны в окончательных результатах.

Индекс IBC-Br отражает экономическую активность и используется Комитетом по денежно-кредитной политике (COPOM) при определении политики контроля над инфляцией. ВВП Бразилии рассчитывается Бразильским институтом географии и статистики (IBGE) на основе суммы товаров и услуг, произведенных в Бразилии. Чем выше значение индекса IBC-Br, тем лучше экономика Бразилии, что в свою очередь благоприятно влияет на котировки бразильского реала.

