Экономический календарь
Индекс экономической активности IBC-Br от Центрального Банка Бразилии (Central Bank of Brazil IBC-Br Economic Activity)
|Низкая
|N/D
|
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс экономической активности IBC-Br от Центрального банка Бразилии считается индикатором, отражающим предварительные значения валового внутреннего продукта страны. В этом смысле индикатор считается своего рода термометром экономики, который Центральный банк Бразилии использует при определении базовой процентной ставки (Selic Rate) для экономики Бразилии.
Индекс включает в себя оценки роста сельского хозяйства, промышленности и сферы услуг с учетом динамики общего объема производства и импортной продукции, а также налогов, утвержденных правительством и национальным конгрессом.
Оба индикатора, IBC-Br и ВВП, измеряют экономическую активность, при этом индекс IBC-Br отражает направление изменения ВВП, но может не отражать прогнозные значения, так как для расчета индексов используются разные методологии. Различия между двумя индексами заметны в окончательных результатах.
Индекс IBC-Br отражает экономическую активность и используется Комитетом по денежно-кредитной политике (COPOM) при определении политики контроля над инфляцией. ВВП Бразилии рассчитывается Бразильским институтом географии и статистики (IBGE) на основе суммы товаров и услуг, произведенных в Бразилии. Чем выше значение индекса IBC-Br, тем лучше экономика Бразилии, что в свою очередь благоприятно влияет на котировки бразильского реала.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс экономической активности IBC-Br от Центрального Банка Бразилии (Central Bank of Brazil IBC-Br Economic Activity)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
