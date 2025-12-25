Экономический календарь
Промышленное производство в Бразилии м/м (Brazil Industrial Production m/m)
|Низкая
|0.1%
|0.0%
|
-0.4%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-0.1%
|
0.1%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Исследование промышленного производства м/м (Industrial Production m/m) публикуется ежемесячно Бразильским институтом географии и статистики IBGE через автоматическую систему SIDRA. Целью такого исследования является анализ промышленного производства Бразилии.
Исследование промышленного производства проводится с целью анализа эволюции индустрии в целом, а также в отдельности добывающей и перерабатывающей промышленности на национальном, региональном уровне и отдельно по штатам.
За отчетный период IBGE выпускает несколько статистических публикаций:
- Ежемесячный фиксированный базовый индекс без учета сезонных колебаний (базовым является значение за 2012 год = 100)
- Ежемесячный фиксированный базовый индекс с учетом сезонных колебаний (базовым является значение за 2012 год = 100)
- Ежемесячный индекс (базовым является аналогичный месяц предыдущего года, значение за который принято равным 100)
- Кумулятивный индекс (базовым является аналогичный период предыдущего года, значение за который принято равным 100)
- 12-месячный накопленный индекс (базовое значение: предыдущие 12 месяцев = 100)
- Изменение за месяц в процентном отношении с учетом сезонных колебаний (базовым считается значение за предыдущий месяц) (%)
- Ежемесячное процентное изменение (базовым является аналогичный месяц предыдущего года) (%)
- Изменение в процентах, накопленное с предыдущего года (базовым является аналогичный месяц предыдущего года) (%)
- Изменение в процентах, накопленное за последние 12 месяцев (базовое значение: предыдущие 12 месяцев) (%)
Данный индекс относится к общим отраслевым результатам, включая добывающую и обрабатывающую промышленности. Результаты представлены в статистике SIDRA как изменение по сравнению с предыдущим месяцем в процентах.
Рост индекса промышленного производства может положительно сказаться на котировках бразильского реала.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Промышленное производство в Бразилии м/м (Brazil Industrial Production m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
