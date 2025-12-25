Экономический календарь
Индекс потребительских цен Бразилии с учетом сезонных колебаний м/м (Brazil Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)
|Низкая
|0.12%
|
0.07%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
0.12%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м (CPI s.a. m/m) отражает изменение цен на товары и услуги с точки зрения потребителя в процентах в отчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем. Значения предоставляются с поправкой на сезонные колебания. Оценивается корзина из товаров и услуг, на долю которых приходится большая доля расходов домохозяйств. CPI — один из показателей потребительских настроений и инфляции в стране. Рост индекса потребительских цен может положительно отразиться на котировках бразильского реала.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительских цен Бразилии с учетом сезонных колебаний м/м (Brazil Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)".
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress