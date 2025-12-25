КалендарьРазделы

Индекс потребительских цен Бразилии с учетом сезонных колебаний м/м (Brazil Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)

Страна:
Бразилия
BRL, Бразильский реал
Источник:
Бразильский институт географии и статистики (IBGE) (Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE))
Сектор:
Цены
Низкая 0.12%
0.07%
Последний релиз Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
0.12%
Следующий релиз Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м (CPI s.a. m/m) отражает изменение цен на товары и услуги с точки зрения потребителя в процентах в отчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем. Значения предоставляются с поправкой на сезонные колебания. Оценивается корзина из товаров и услуг, на долю которых приходится большая доля расходов домохозяйств. CPI — один из показателей потребительских настроений и инфляции в стране. Рост индекса потребительских цен может положительно отразиться на котировках бразильского реала.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительских цен Бразилии с учетом сезонных колебаний м/м (Brazil Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
0.12%
0.07%
окт. 2025
0.07%
0.52%
сент. 2025
0.52%
-0.04%
авг. 2025
-0.04%
0.35%
июль 2025
0.35%
0.31%
июнь 2025
0.31%
0.32%
май 2025
0.32%
0.41%
апр. 2025
0.41%
0.51%
март 2025
0.51%
1.32%
февр. 2025
1.32%
0.06%
янв. 2025
0.06%
0.44%
дек. 2024
0.44%
0.33%
нояб. 2024
0.33%
0.54%
окт. 2024
0.54%
0.50%
сент. 2024
0.50%
0.08%
авг. 2024
0.08%
0.50%
июль 2024
0.50%
0.28%
июнь 2024
0.28%
0.49%
май 2024
0.49%
0.33%
апр. 2024
0.33%
0.10%
март 2024
0.10%
0.82%
февр. 2024
0.82%
0.32%
янв. 2024
0.32%
0.49%
дек. 2023
0.49%
0.23%
нояб. 2023
0.23%
0.23%
окт. 2023
0.23%
0.31%
сент. 2023
0.31%
0.30%
авг. 2023
0.30%
0.19%
июль 2023
0.19%
-0.02%
июнь 2023
-0.02%
0.28%
май 2023
0.28%
0.58%
апр. 2023
0.58%
0.64%
март 2023
0.64%
0.85%
февр. 2023
0.85%
0.44%
янв. 2023
0.44%
0.53%
дек. 2022
0.53%
0.36%
нояб. 2022
0.36%
0.59%
окт. 2022
0.59%
-0.23%
сент. 2022
-0.23%
-0.30%
авг. 2022
-0.30%
-0.61%
июль 2022
-0.61%
0.73%
июнь 2022
0.73%
0.52%
май 2022
0.52%
1.03%
апр. 2022
1.03%
1.54%
март 2022
1.54%
1.02%
февр. 2022
1.02%
0.47%
янв. 2022
0.47%
0.64%
дек. 2021
0.64%
0.87%
нояб. 2021
0.87%
1.22%
окт. 2021
1.22%
1.18%
123
