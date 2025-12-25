Общенациональный индекс потребительских цен (IPCA) отражает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые в розницу домохозяйствами, доход которых составляют от 1 до 40 минимальных оплат труда, независимо от источника такого дохода. Индекс призван охватить 90% семей, проживающих в городских районах и включенных в Национальную систему индексов потребителей SNIPC.

SNIPC собирает данные в 11 городских районах: столичные районы Белем, Форталеза, Ресифи, Сальвадор, Белу-Оризонти, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Куритиба, Порту-Алегри, Федеральный округ и Гояния.

Как правило, методология IPCA включает следующие области: состав общей структуры цен, разграничение учетных баз продуктов и мест, ценообразование и методика расчета.

Цены для расчета индекса берутся из реестров участников опроса и продуктов в соответствии с конкретными методами исследования. Для сбора данных используется одна из двух возможных процедур в зависимости от характера товаров:

Основная процедура — опрос участников на основе местоположения покупки (методология PLC, Purchase Locations Search).

Вторая процедура предназначена для расчета определенных субэлементов, когда невозможно применить методологию PLC (например: стоимость аренды жилья, оплата домашней прислуги, кондоминиума, коммунальных услуг, сборов и т.д.).

Индекс рассчитывается как среднее арифметическое цен, собранных в различных коммерческих заведениях для каждого продукта, исследуемого в текущем месяце. Полученное значение средней цены сравнивается с результатом за предыдущий месяц. Индекс субэлементов рассчитывается с помощью простого геометрического среднего для агрегирования результатов продуктов, принадлежащих субэлементам. Для всех более высоких уровней совокупного набора применяется формула Ласпейреса.

Индекс потребительских цен IPCA публикуется ежемесячно автоматической системой SIDRA Бразильского института географии и статистики. Рост индекса может положительно повлиять на котировки бразильского реала.

График последних значений: