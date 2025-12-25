Уровень безработицы публикуется Бразильским институтом географии и статистики IBGE и определяется с помощью Национального выборочного обследования домашних хозяйств PNAD.

Национальное исследование проводится ежемесячно среди экономически активного населения, владеющего домохозяйствами. Тем не менее, невозможно провести такое масштабное исследование абсолютно для всего населения. Исследование проводится на ежеквартальной основе. Цель его — выявление краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных тенденций на рынке труда, а также анализ сопутствующих данных для изучения социально-экономического развития Бразилии. Для этого Бразильский институт географии и статистики собирает информацию и публикует квартальные показатели, которые описывают ситуацию на рынке труда, а также годовые непрерывные показатели по дополнительным фактам (таким как различные формы работы, забота о людях, технологии коммуникации и др.).

Такое исследование было запущено в качестве эксперимента в октябре 2011 года и начиная с января 2012 года стало официальным на всей территории Бразилии. Уровень безработицы является одним из компонентов непрерывного исследования PNAD.

Уровень безработицы обратно пропорционален росту ВВП и имеет тенденцию реагировать на экономические циклы с определенной задержкой. Например, если в экономике начинается период роста ВВП, уровень безработицы не сразу реагирует на этот рост, а для снижения индекса требуется некоторое время. Это связано с тем, что сначала рынок реагирует увеличением производства, увеличивая при этом рабочее время работников. Когда этого становится недостаточно, начинается этап найма новых сотрудников с целью увеличения производства, и уровень безработицы начинает снижаться.

Непрерывное национальное выборочное обследование домохозяйств публикуется в автоматической системе SIDRA Бразильского института географии и статистики. Снижение безработицы отражает экономический рост и может оказать положительное влияние на котировки бразильского реала (BRL).

